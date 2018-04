Com justiça, Poliana é eleita a melhor do mundo em 2013

Eleita esportista brasileira do ano no Prêmio Brasil Olímpico, organizado pelo COB, Poliana Okimoto foi escolhida também a melhor atleta das maratonas aquáticas no mundo em 2013, em eleição promovida pela Fina (Federação Internacional de Natação). O resultado da premiação foi divulgado nesta segunda-feira e nem dava para esperar outro resultado senão este.

A votação foi organizada pela Fina Aquatics World Magazine, revista oficial da Fina, e envolveu 674 membros desta, entre dirigentes dos países filiados, membros dos comitês e comissões, imprensa e patrocinadores.

Poliana sobrou na premiação. Ela venceu o Mundial de Barcelona na distância olímpica de 10km e ainda ganhou prata nos 5km e bronze na prova por equipes. Antes, ela já havia sido escolhida atleta do ano de 2013 pela revista Swimming World, referência mundial na cobertura de esportes aquáticos.

A brasileira preferiu não participar com regularidade dos Circuitos Brasileiro e Mundial, mas, como mostrou o blog, superou Ana Marcela Cunha em quase todas as vezes que as duas se enfrentaram. E elas são as duas melhores do mundo hoje, como mostrou o resultado do Mundial.