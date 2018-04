Convocação do vôlei de praia abre espaço para a volta de Márcio

Vice-líder do Circuito Brasileiro ao lado de Ricardo, Márcio pode voltar à seleção brasileira de vôlei de praia aos 40 anos. Pelo menos é essa a expectativa aberta pela primeira convocação do ano, feita pela técnica Letícia Pessoa. Ela chamou 10 atletas para disputar o Circuito Sul-Americano e listou Álvaro Filho.

MVP do Mundial do ano passado, ele foi o único dos antigos “titulares” a aparecer nesta espécie de convocação de aspirantes, algo que não faz nenhum sentido quando se vê que ele foi eleito, pela FIVB, o jogador que mais evoluiu no mundo no ano passado. Deveria ter vaga cativa na seleção.

Em 2013, o vôlei de praia ganhou novo modelo, com a formação de seleções nacionais. E a técnica Letícia Pessoa resolveu respeitar as duplas que já jogavam no Circuito Brasileiro, sem alterar as parcerias. Assim, o Brasil teve Alison/Emanuel, Pedro Solberg/Bruno Schmidt, Evandro/Vitor Felipe e Álvaro Filho/Ricardo.

Para 2014, Alison jogará com Bruno Schmidt e Emanuel com Pedro Solberg. Evandro e Vitor Felipe seguem juntos e não foram convocados para o Circuito Sul-Americano, forte indício de que seguirão no grupo principal. Ricardo, que completou 39 anos nesta segunda-feira, é outro que não foi chamado. Desde o início do Circuito Banco do Brasil 2013/2014 ele joga novamente com Márcio e a dupla tem conseguido bons resultados, tanto que é vice-líder da competição.

Além de Álvaro Filho (23 anos) foram chamados Edson Filipe (26), que é seu parceiro no Circuito Brasileiro, Márcio Gaudie (22 anos, vice campeão mundial sub-23 em 2013), Alisson (21) e Guto (20), campeões mundiais sub-20 ano passado, Thiago (31) e Oscar (28), que formaram a quinta dupla da seleção em 2013. A presença de nenhum deles é surpresa. As novidades na seleção são Bernardo Lima (sexta dupla do Circuito, com Ramon), Saymon (que disputou o Mundial Sub-21) e Jô (23, oitavo do Circuito com Averaldo).

“É um trabalho de renovação que se reinicia, dando oportunidade a alguns atletas que têm se destacado. Jô e Bernardo, por exemplo, tiveram um bom ano no Brasileiro e têm idade boa. Allison e Guto não só foram campeões mundiais na base como têm se apresentado bem nas etapas Open do Circuito Banco do Brasil. E os mais velhos que estão aqui, como Alvinho, Filipão, Thiago e Oscar, já conhecem bem o sistema de seleções e as nossas metas de buscar os títulos”, disse a técnica Letícia Pessoa.

FEMININO – Entre as mulheres, o técnico Marcão preferiu não fazer testes. Com as atletas da seleção dominando o Circuito Banco do Brasil, chamou apenas duas duplas para jogar o Circuito Sul-Americano: Elize Maia/Fernanda Berti e Duda/Thaís. A primeira dupla, uma aposta da CBV, uma vez que é formada por uma ex-modelo e uma ex-jogadora de quadra, foi crescendo ao longo de 2013. Ganhou o Sul-Americano sem dificuldades.

Já Duda e Thaís formam a dupla vice-campeã mundial sub-23 e que estreou no Circuito Mundial na etapa de Durban, a última do calendário. Duda tem só 15 anos, é tida como aposta, e tem tudo para ficar muitos anos na seleção.

Hoje o Circuito Banco do Brasil tem Bárbara/Ágatha na liderança, empatada com Juliana/Maria Elisa. Na sequência aparecem Lili/Rebecca, Talita/Taiana e Maria Clara/Carol. Todas ficaram 2013 na seleção, exceto Juliana (que deve voltar) e Rebecca (ninguém sabe). A sexta dupla do ranking é Val (36) e Ângela (32), mas Marcão parece ter entendido que não há por que abrir espaço para elas, limitando o trabalho de duas duplas promissoras. O mesmo vale para Josi (34) e Raquel (35), oitava do Circuito, atrás de Elize/Fernanda.

O CIRCUITO – O Circuito Sul-Americano começa dia 24, em Macaé. Depois terá 10 etapas, uma em cada país. As exceções são Equador e Venezuela, que abrem espaço para duas etapas no Brasil e duas na Bolívia.