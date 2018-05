Corinthians terá duas campeãs mundiais no Maria Lenk

Atual campeã mundial dos 200m e dos 400m medley, Katinka Hosszú vai reforçar o Corinthians na edição 2014 do Troféu Maria Lenk, o Campeonato Brasileiro de Inverno de Natação, que será disputado em São Paulo a partir do dia 21 para inaugurar o reformado centro aquático do Ibirapuera. A húngara vai se juntar à dinamarquesa Jeanette Ottesen, que novamente defenderá o time paulista.

Por regulamento, cada equipe pode inscrever no máximo dois estrangeiros, que competem, cada um, no máximo em quatro provas. Hosszú ganhou medalha de ouro nos 400m medley em Barcelona/2013 e Roma/2009, além de ter vencido a prova de 200m medley no ano passado. Ela ainda foi bronze nos 200m borboleta em 2009 e 2013. No Mundial de Istambul de 2012, em piscina curta, faturou cinco medalhas, incluindo uma de prata nos 200m livre.

Assim, chega ao Maria Lenk favorita nas quatro provas e com boas chances de somar pontuação extra batendo o recorde do torneio e também nadando abaixo do recorde sul-americano. O mesmo vale para Jeanette Ottesen, que já defendeu o Corinthians em 2012 e foi campeã mundial dos 50m borboleta em Barcelona e dos 100m livre em Xangai/2011. Em Istambul, foi bronze nos 50m livre.

As duas estrangeiras devem chegar a São Paulo na sexta-feira, dia 18, e treinar dois dias no Corinthians. O Maria Lenk começa dia 21, segunda-feira, e vai até o dia 26. O time paulista, que não renovou com Thiago Pereira e Poliana Okimoto depois dos Jogos de Londres/2012, tem como destaques Leonardo de Deus e Felipe França, que foi contratado para esta temporada.

Além do Corinthians, brigam diretamente pelo título geral do Maria Lenk o Pinheiros, de Bruno Fratus e Felipe Lima, e o Minas Tênis Clube, que recentemente acertou com Cesar Cielo. O Sesi tem Ana Marcela Cunha e Thiago Pereira, mas conta com um elenco mais reduzido. Já Poliana Okimoto trocou o Minas pela Unisanta nesta temporada.