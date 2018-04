Dez judocas do Bolsa Pódio ficam fora da seleção brasileira

Com o Bolsa Pódio e o Plano Brasil Medalhas, o governo federal tem ajudado muito na preparação dos potenciais medalhistas dos Jogos do Rio/2016. Mas, no judô, há uma distorção grande com a concessão de 34 bolsas, sendo que são apenas 14 modalidades na Olimpíada e boa parte dos atletas que irão ao Rio já está definida – se não oficialmente, mas por nível técnico. A prova disso veio pela seletiva da seleção, neste sábado, na Urca. Dos 34 bolsistas, 10 estão fora da seleção brasileira.

A última seletiva renovou boa parte da equipe masculina. Atletas como Leandro Cunha, Renan Nunes, Hugo Pessanha e Bruno Mendonça não serão convocados para eventos de primeiro nível em 2015 e, por conta do ranking mundial, terão vida bastante complicada para tentar ir aos Jogos do Rio/2016. No feminino, Katherine Campos e Mariana Barros estão entre as que ficam de fora da seleção.

Pelos critérios da CBJ, medalhistas olímpicos e judocas que ocupam a zona de classificação olímpica no ranking mundial (até o 22º no masculino e até 14º no feminino) se garantem na seleção de um ano para o outro. As demais vagas na seleção (são três por categoria) são definidas pela seletiva.

O ministério do Esporte paga Bolsa Pódio a 34 atletas do judô, todos, no entender da pasta, candidatos a medalha nos Jogos de 2016. Desses, 10 estão fora da seleção brasileira: Nádia Merli, Mariana Barros, Luiz Revite, Raquel Silva, Katherine Campos, Eleudis Valentim, Renan Nunes, Bruno Mendonça, Leandro Cunha e Diego Santos. Por lesão, os três primeiros da lista não lutaram no Rio.

O Pinheiros é o clube com mais atletas na seleção – 10. O time paulista é seguido por Minas Tênis Clube (oito), Instituto Reação (seis), Sogipa (quatro), São Caetano e Flamengo (dois cada). Nove clubes têm um atleta cada, com destaque para Veronice Chagas, do Judô Clube Tomodachi-RN e Rafaela Barbosa, da Associação Barbosa-AM.

MASCULINO – Apenas 10 vagas estavam em jogo na seletiva e cinco delas ficaram com atletas que já estavam na seleção. Na categoria até 60kg, que já tem Felipe Kitadai e Eric Takabatake, venceu Phelipe Pelim.

Outra categoria com dois atletas mantidos pelo ranking (Rafael Silva e David Moura), a peso pesado manteve Walter Santos como terceiro homem da seleção. Gabriel Souza, que treina com Rafael, baixou de peso e garantiu a vaga nos 100kg, assim como Rafael Buzzacarini. Luciano Correa é o titular. João Gabriel Schittler tentou voltar à seleção, mas ficou em terceiro.

Bruno Mendonça, que disputou os Jogos Olímpicos de Londres/2012 na até 73kg, subiu de categoria, para a até 81kg, e acabou fora da seleção. Felipe Costa ganhou a seletiva e se junta a Leandro Guilheiro e Victor Penalber. Na até 73kg, Igor Pereira, mais uma cria de Flávio Canto no Instituto Reação, ganhou a única vaga em jogo – Alex Pombo e Marcelo Contini são os outros atletas da categoria na seleção.

Eduardo Bettoni renovou a credencial nos 90kg, agora junto de Gustavo Assis, que subiu de categoria – estava na até 81kg. Tiago Camilo fica na seleção pelo ranking. Já na até 66kg, Luiz Revite e Vinicius Leal nem lutaram. Suas antigas vagas agora são de Gabriel Pinheiro e Ricardo Santos Jr.

FEMININO – Em apenas duas categorias as titulares de 2014 se mantém para 2015. Na até 48kg, Sarah Menezes segue tendo a companhia das jovens Nathalia Brígida e Gabriela Chibana. Na até 78kg, Samanta Soares e Renata Januário seguem fazendo companhia a Mayra Aguiar.

Na categoria até 63kg, Mariana Barros, número 26 do ranking mundial, não lutou a seletiva e por isso fica fora da seleção. A chave montada pela CBJ colocou as outras duas brasileiras do top40 do mundo para se enfrentarem na primeira luta. Atleta olímpica, Katherine Campos perdeu para Mariana Silva e também deu adeus à seleção. Mariana Silva e as novatas Veronice Chagas e Danielle Oliveira compõem a equipe.

Maria Portela e Bárbara Timo continuam na categoria até 70kg, mas Nadia Merli, machucada, não lutou e perdeu a posição para Giovana Silva. As outras duas atletas convocadas para a seletiva na até 57kg não se inscreveram e Tamires Crude entrou para fazer companhia na seleção a Ketleyn Quadros e Rafaela Silva.

Entre as peso pesado, Rochelle Nunes segue na seleção, agora com a jovem Sibilla Faccholli no lugar de Claudirene Cezar. Machucada, Maria Suelen Altheman se garantiu pelo ranking. Por fim, na categoria até 52kg, da titular Erika Miranda, a jovem Jessica Pereira segue na seleção, mas Raquel Silva, irmã de Rafaela Silva, acabou superada pela novata Rafaela Barbosa – Jessica é irmã de Igor, que também entrou na seleção. Eleudis Valentim, que disputou o Mundial de 2013, no Rio, continua fora.

CONFIRA COMO FICOU A SELEÇÃO (asterisco para quem não precisou lutar a seletiva)

Feminino

Ligeiro (48kg)

1 – Sarah Menezes (Ass. De Judô Expedito Falcão/PI)*

2 – Nathália Brigida (Minas Tênis Clube/MG)

3 – Gabriela Chibana (Esporte Clube Pinheiros/SP)

Meio leve (52kg)

1 – Érika Miranda (Minas Tênis Clube/MG)*

2 – Rafaela Barbosa (Associação Barbosa/AM)

3 – Jéssica Pereira (Instituto Reação/RJ)

Leve (57kg)

1 – Rafaela Silva (Instituto Reação/RJ)*

2 – Ketleyn Quadros (Minas Tênis Clube/MG)*

3 – Tamires Crude Silva (Instituto Reação/RJ)

Meio médio (63kg)

1 – Danielle Karla Oliveira (Clube de Regatas do Flamengo/RJ)

2 – Mariana Silva (Minas Tênis Clube/MG)

3 – Veronice Chagas (Judô Clube Tomodachi/RN)

Médio (70kg)

1 – Bárbara Timo (Clube de Regatas do Flamengo/RJ)

2 – Maria Portela (Sogipa/RS)

3 – Giovana Silva (Praia Clube/MG)

Meio pesado (78kg)

1 – Mayra Aguiar (Sogipa/RS)*

2 – Samanta Soares (Ass. Desportiva São Caetano/SP)

3 – Renata Januário (Ass. De Judô dos Colégios da Zona Oeste/RJ)

Pesado (+78kg)

1 – Maria Suelen Altheman (Ass. De Judô Rogério Sampaio/SP)*

2 – Rochele Nunes (Sogipa/RS)

3 – Sibilla Faccholli (AADM São Bernardo/SP)

Masculino

Ligeiro (60kg)

1 – Felipe Kitadai (Sogipa/RS)*

2 – Eric Takabatake (Esporte Clube Pinheiros/SP)*

3 – Phelipe Pelim (Esporte Clube Pinheiros/SP)

Meio leve (66kg)

1 – Charles Chibana (Esporte Clube Pinheiros/SP)*

2 – Ricardo Santos Júnior (Minas Tênis Clube/MG)

3 – Gabriel Pinheiro (Cia do Judô/PE)

Leve (73kg)

1 – Alex Pombo (Minas Tênis Clube/MG)*

2 – Marcelo Contini (Esporte Clube Pinheiros/SP)*

3 – Igor Pereira (Instituto Reação/RJ)

Meio médio (81kg)

1 – Victor Penalber (Instituto Reação/RJ)*

2 – Leandro Guilheiro (Esporte Clube Pinheiros/SP)*

3 – Felipe Costa (Esporte Clube Pinheiros/SP)

Médio (90kg)

1 – Tiago Camilo (Esporte Clube Pinheiros/SP)*

2 – Eduardo Bettoni (Minas Tênis Clube/MG)

3 – Gustavo Assis (Minas Tênis Clube/MG)

Meio pesado (100kg)

1 – Luciano Correa (Minas Tênis Clube/MG)*

2 – Rafael Buzacarini (Ass. De Judô Vila Sônia/SP)

3 – Gabriel Souza (Esporte Clube Pinheiros/SP)

Pesado (+100kg)

1 – Rafael Silva (Esporte Clube Pinheiros/SP)*

2 – David Moura (Instituto Reação/RJ)*

3 – Walter Santos (Ass. Desportiva São Caetano/SP)