E o que mais? Julião se aproxima do índice; Bugarelli vence em SC

ATLETISMO – Treinando na Califórnia para tentar o índice para o Mundial de Moscou, Ronald Julião (BM&F Bovespa) participou de duas competições nos últimos dias. Foi prata em Walnut, com 60,12m, e ouro em Long Beach, com 62,30m. O índice é 64 metros cravados e o Julião quer batê-lo ainda nesta fase de treinos nos EUA.

Júlio César Miranda de Oliveira ampliou a liderança no ranking brasileiro do dardo com 75,58m conseguidos em Mar del Plata (ARG). O índice para o Mundial é 81m. Anna Paula Magalhães Pereira (martelo) e Fernanda Raquel Borges (disco) também competiram pela BM&F na Argentina. Esta, segunda do ranking nacional, melhorou sua marca: 58,39m (índice é 61,23m). Nos 800m, Jean Pierre Campos Ferrugem marcou 1min47s83 e se aproximou do índice de 1min45s74.

CICLISMO – Convocado para defender o Brasil no Campeonato Pan-Americano, Otávio Bulgarelli venceu neste domingo o Tour de Santa Catarina, um dos mais importantes do país. O ciclista da equipe Funvic assumiu a liderança apenas na quinta e última etapa, escapando do pelotão na dura subida da Serra do Rio do Rastro. Murilo Ferraz (DataRo), da seleção sub-23, foi o segundo. Magno Nazaret (Funvic) terminou em quarto. Maurício Knapp (Ribeirão Preto) ficou em quinto.

GOLFE – Daniel Stapff, curitibano de apenas 22 anos, teve neste fim de semana o melhor resultado do Brasil na temporada do PGA Tour Latino-Americano. Em Córdoba (Argentina), no Aberto do Centro, ele passou pelo corte do segundo dia, foi um dos melhores do domingo, ganhou 31 postos e terminou na 22ª posição, com 10 tacadas acima do par. Rodrigo Lee foi o 135º (antepenúltimo).

HIPISMO – Pedro Veniss competiu na França, no Jumping Chantilly, evento duas estrelas do salto. No Grand Prix de 23 mil euros, teve uma falta montando Amemoi O Sandor e não avançou ao desempate. Pedro Nolasco também competiu por lá, mas perdeu 14 pontos na sua apresentação no lombo de Vaillant Du Garden S.