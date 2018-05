Esgrima e Boxe – Medalhistas brasileiros vão mal em Mundiais de transição na base

O ano de 2013 foi o melhor do esporte olímpico brasileiro na história e teve conquistas não apenas entre os adultos. Entre as mais interessantes na base estavam as medalhas de bronze de Gabriela Cecchini no florete, na esgrima, e de Cássio Oliveira, na categoria 63kg, no boxe, ambos em Mundiais Cadete. Na nobre arte a conquista foi inédita. Na esgrima, a segunda da história do País. Logo os dois foram colocados como promessas, respectivamente com 15 e 16 anos.

Mas, nada como um dia após o outro. Ou um ano após o outro. Nesta quarta, Cássio foi eliminado logo na primeira luta no Mundial Juvenil, para atletas entre 17 e 18 anos. Perdeu do inglês Patrick McDonagh.

Na semana passada, Gabriela, agora com 17 anos, disputou o Mundial Júnior e terminou numa modestíssima 52.ª colocação. Dias antes, contra atletas da idade dela, no Mundial Cadete, ficou no 17.º lugar, eliminada numa rodada antes das oitavas de final depois de ter sido quinta colocada na poule.

Isso para dizer que é sempre cedo para se apontar que um atleta de 15, 16 anos, principalmente em competições “mata-mata”, seja apontado como grande promessa de futuro. Assim como também não dá para dizer que os resultados ruins aos 17, 18 anos, no mesmo tipo de torneio, fazem deles atletas descartáveis.

OUTROS RESULTADOS – De forma geral, o Mundial Júnior/Cadete de Esgrima foi ruim para o Brasil. Por equipes, em nenhuma arma o País conseguiu chegar entre os 16 melhores. O melhor resultado (17.º entre 20) veio no florete feminino, em que o time ocupa o 15.º lugar do ranking mundial. O florete masculino foi 20.º, a espada conseguiu um 22.º lugar com os homens e 30.º (último) com as mulheres e o sabre só teve equipe masculina, em 28.º entre 29 competidores.

No individual, pouca gente ficou entre os 64 melhores, somando pontos para o ranking mundial: Pedro Marostega (14.º, florete cadete), Henrique Marques (59.º, florete júnior), Luiz Rodrigues e Gabriel Bonamigo (63.º e 64.º, espada júnior), Nicole Camozzato (44,º no florete júnior e 40.º no cadete), Alexandre Camargo (33.º, espada cadete) e Mariana Pistoia (50.º no florete cadete).

Coletivamente, um levíssimo avanço. No Mundial passado foram sete atletas avançando ao mata-mata, contra oito deste ano. Na época, Henrique Marques (18.º) e Pedro Marostega (26.º), no florete cadete, haviam tido os melhores resultados, noves fora o de Gabriela. Amanda Simeão, outra que teve bons desempenho naquela edição (27.º na espada), hoje está no adulto.