Flávia Saraiva mostra que é favorita a prata olímpica na trave

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude na trave em 2014, Flávia Saraiva surgiu como esperança de um futuro bom para a ginástica artística brasileira. Na primeira competição do ano olímpico, ela mostrou que o sonho de uma medalha no Rio é possível.

Competindo em Baku, no Azerbaijão, numa etapa de Copa do Mundo, ela ganhou o ouro na trave com nota 14,800. Na fase eliminatória, recebeu 15,150. Duas apresentações que, se repetidas na Olimpíada, valem medalha.

A comparação é com o Mundial ano passado. A norte-americana Simone Biles, disparada a melhor ginasta do mundo, foi ouro. A prata ficou com uma holandesa que tirou 14,333. Nas eliminatórias, a segunda melhor nota, abaixo de Biles, foi 14,766. Ou seja: se fizer o que sabe, Flavinha garante a prata na Olimpíada.

Quer dizer, primeiro tem um passo importante para ser dado: se classificar para a Olimpíada. O Brasil ainda não tem vaga e precisa ficar entre os quatro primeiros do evento-teste, que também vale como Pré-Olímpico, em abril.

No Mundial, foi nono, o melhor entre as equipes que estarão no evento-testes. E ainda será reforçado por Rebeca Andrade, a melhor ginasta brasileira, que briga seriamente por ouro olímpico no salto caso volte à melhor forma.

Faltando cinco meses e meio para a Olimpíada, a ginástica artística feminina do Brasil vive situação peculiar. Corre risco de nem se classificar aos Jogos. Da mesma forma, tem a possibilidade real de brigar por duas ou três medalhas.