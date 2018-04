Duplas são formadas pro Circuito Mundial e Juliana segue de fora

Juliana concorre como melhor ataque, melhor bloqueio e melhor jogadora na eleição promovida pela CBV referente à temporada 2012 do vôlei de praia, mas parece não estar mesmo nos planos do técnico Marcos Miranda. Medalhista de bronze em Londres, a melhor jogadora em atividade no País segue fora da nova seleção brasileira e, assim, não pode jogar o Circuito Mundial, que começa no fim do mês.

Nesta segunda, a CBV anunciou as duplas que começam a competição. E Juliana, que não se apresentou para os exames médicos, em dezembro, segue sem ser perdoada. Sua nova parceria, Maria Elisa, vai jogar com Ágatha. Bárbara Seixas foi unida a Lili, enquanto Rebecca, grande revelação do vôlei de praia brasileiro, joga ainda o Circuito Sul-Americano para ganhar experiência.

Nas outras duplas femininas respeitou-se o que vem sendo visto no Circuito Banco do Brasil (quando as atletas escolhem suas parcerias): Talita/Taiana e Maria Clara/Carol.

Entre os homens, jogam o Open de Fuzhou, entre os dias 23 e 28 de abril, e o Grand Slam de Xangai, na semana seguinte, Bruno Schmidt/Pedro Solberg, Alison/Emanuel, Ricardo/Álvaro Filho e Evandro/Vitor Felipe.

“O único time que eu mexi mesmo foi o do Ricardo, já que o Pedro Cunha parou de jogar. Bruno/Pedro e Alison/Emanuel são, realmente, as duplas mais fortes neste início de trabalho de seleção. O Ricardo tem treinado e se entrosado muito bem com o Álvaro, enquanto Evandro/Vitor Felipe é um investimento para 2016″, explicou a técnica Letícia Pessoa, via assessoria. Segundo ela, Thiago/Hevaldo é a quinta dupla brasileira do momento.

“Conforme os treinamentos em Saquarema, optamos por essas quatro duplas. Duas foram mantidas, Taiana com Talita e Maria Clara com Carol, que já jogam juntas o Circuito Banco do Brasil, e outras duas foram formadas na seleção para esse início de trabalho. Chamei a Ágatha, última a ser convocada, já pensando em colocá-la com a Maria Elisa. E Lili e Bárbara já foram campeãs mundiais (sub-21, em 2007) jogando juntas”, justificou Marcos Miranda.