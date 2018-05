Katinka vence a 1ª no Maria Lenk, mas não bate recorde

Pensar que o recorde mundial dos 400m medley feminino pudesse ser quebrado no Troféu Maria Lenk, no Brasil, seria um devaneio até dias atrás. Mas tudo mudou quando o Corinthians contratou a húngara Katinka Hosszú. Depois de vencer as eliminatórias com um tempo apenas 6 centésimos abaixo do recorde mundial, esperava-se que ela pudesse baixar os 4min28s43 que a chinesa Shiewen Ye fez nos Jogos de Londres. Mas, na final, fez, “apenas”, 4min38s81. De qualquer forma, ela foi 18 segundos melhor que a melhor brasileira, a corintiana Julia Benvenutti Gerotto (4min56s95), que ficou longe do índice para o Pan-Pacífico.

Na prova masculina a natação brasileira vai bem melhor. Além de Thiago Pereira, o xará Thiago Simon também fez índice para o Pan-Pacífico, com 4min17s98. Na terça, o garoto do Corinthians, de 24 anos, também havia feito índice na prova de 200m peito, se colocando como rival de Henrique Barbosa no posto de segundo nome do Brasil na categoria de multiatleta – o primeiro é Thiago Pereira.

Nos 50m livre feminino, a dinamarquesa Jeanette Ottsen Gray venceu, com 24s59, batendo o novo recorde do campeonato. A boa notícia foi que Graciele Hermann nadou pela terceira vez em três dias na casa de 24s, algo que, até o começo da semana, ela nunca havia conseguido. Nesta quarta, ela foi a melhor brasileira, com 24s79.

Poliana Okimoto confirmou o favoritismo e venceu com 8min43s78, pelo Unisanta, deixando para trás Carolina Bilich (Minas) e Viviane Jung (GNU). Nos revezamentos 4x200m, as vitórias foram do Minas, no masculino, ficando a três centésimos do recorde do campeonato, e do Corinthians, no feminino, com o melhor tempo da história do Maria Lenk.