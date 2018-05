Maria Lenk começa hoje com natação brasileira 20% menor que há 4 anos

Uma velha máxima do esporte é que resultados expressivos em nível internacional propiciam aumento no número de praticantes de uma modalidade. A natação brasileira está aí para provar que as coisas não são bem assim. O Troféu Maria Lenk, principal competição do País, começa nesta segunda-feira em São Paulo com cerca de 20% atletas a menos do que há quatro anos.

Em 2010, foram inscritos no Maria Lenk 434 atletas, mesmo número de 2008 (em 2009 houve uma queda abrupta, com 314 nomes, num ponto fora da curva). Desde então, o total de nadadores participando do torneio cai ano a ano. Foram 393 em 2011, 377 em 2012 e apenas 359 no ano passado. Para a atual edição, ainda que o número de clubes tenha tido salto significativo, o de atletas chegou a meros 353, sendo dois nadando por outros países, além dos estangeiros.

O pior: apenas cinco clubes são responsáveis por 73% dos inscritos: Pinheiros (76), Corinthians (58), Sesi (28), Unisanta (31), Grêmio Náutico União (22) e Minas Tênis Clube (43). Tradicional, o Curitibano foi de 25 há dois anos para apenas três agora. O Unisul, que tem excelente centro aquático em Santa Catarina, nem vem a São Paulo.

Mas o problema maior está no Rio. O Flamengo tem apenas quatro nadadores, o dobro que o Botafogo, enquanto o Flu soma 11. No total, o Estado tem apenas 17 atletas inscritos no Maria Lenk, isso porque tanto Botafogo quanto Flu reformaram seus centros aquáticos nos últimos dois anos. Como comparação, eram 117 nadadores em times do Rio ano passado.