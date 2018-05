Marinha abre investigação após dois casos de doping dentro do CEFAN

Nem mais as Forças Armadas estão livres do doping cada vez mais recorrente no esporte brasileiro. Nesta semana, caiu como uma bomba dentro da Marinha a suspensão aplicada a duas atletas do levantamento de peso que treinam diariamente dentro do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), no Rio. Aline Facciolla e Alexsandra Gonçalves, menores de idade, são da equipe oficial da Marinha e têm como técnico um militar: o tenente Carlos Henrique Aveiro, da Força Naval.

As duas testaram positivo para o esteroide anabolizante boldenona, usualmente utilizado por cavalos, durante o Campeonato Sul-Americano de Levantamento de Peso, realizado em dezembro, em Lima (Peru). Dois casos de atletas da mesma equipe, menores de idade, flagradas com a mesma substância, numa mesma competição, é forte indício de que o doping é sistêmico.

De acordo com o comandante Carlos Lessa, encarregado da comunicação social do Cefan, o centro esportivo da Marinha tomou conhecimento do caso na segunda-feira e decidiu abrir procedimento administrativo. “A gente está começando a apurar, para dar uma resposta. Ficamos completamente estarrecidos”, diz ele, garantindo que a Marinha foi pega de surpresa com a suspensão. “A gente acha uma falta grave isso”, comenta.

Aline é a grande vitrine do Forças no Esporte, programa social do Ministério da Defesa que se dedica à “inclusão social, valorização da cidadania, inserção no trabalho e na realização de atividades físicas, esportivas e de lazer”, de acordo com o governo. A jovem, agora com 16 anos, foi descoberta num dos polos do programa e se tornou a grande revelação do levantamento de peso brasileiro.

No ano passado, ganhou o título mundial sub-17, se tornando a primeira brasileira a alcançar tal feito. No Sul-Americano, bateu o recorde brasileiro da categoria até 48kg levantando 169kg na soma de arranco e arremesso. Como comparativo, o recorde sub-17 masculino na categoria até 50kg é de 175kg.

“Ela é a nossa pedra preciosa”, admite o comandante Lessa. De acordo com ele, o tenente Aveiro, conhecido no levantamento de peso pelo apelido de Saul, também foi pego de surpresa com a suspensão. “Ele nunca usaria algum subterfúgio para ter ganho de rendimento. Ele também foi surpreendido”, garante.

O caso de Aline e Alexsandra se difere de outro caso de doping que recentemente atingiu as Forças Armadas. Em outubro, os 3º sargentos Alex Arseno e Uênia Fernandes testaram positivo para o hormônio sintético EPO nos treinos promovidos pelo Exército para os Jogos Mundiais Militares. Eles, entretanto, são membros Programa de Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa e apenas defendem o Exército em competições, treinando de forma independente, em equipes profissionais.