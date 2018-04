Melhor da Semana tem Davi Lourenço, técnico da natação e nova equipe de Daniele e Jade

A melhor história dos últimos dias foi contada pelo Lance. Nesta reportagem, o jornal relata os problemas enfrentados por Davi Lourenço, brasileiro que foi campeão mundial júnior de boxe em 2010, mas não conseguiu lutar em Londres – e se mudar de peso, não luta no Rio, porque é da mesma categoria que Esquiva Falcão. O texto, de Guilherme Cardoso, está aqui.

Em número de textos legais, ninguém supera o Brasil no Rio. Dentre tantas entrevista que o Guilherme faz, a melhor e mais importante dos últimos dias, pra mim, é com o Fernando Vanzella, técnico do Sesi e da seleção feminina do Brasil de polo aquático. Ele fala que o maior objetivo no Mundial de Barcelona é ser competitivo nos revezamento.

Aliás, o Brasil no Rio está fazendo uma enquete interessante pra escolher os momentos mais marcantes do esporte olímpico brasileiro. E a disputa é em confrontos diretos, a partir das 64 avos de final. Uma enquete por dia.

O AHE! foi atrás de uma história que eu não vi os grandes portais dando: que Jade Barbosa e Daniele Hypolito estão treinando no Gecin, em Curitiba. As duas têm postado no Instagram que estão morando lá, mas todo mundo ignorou. O Francisco Junior foi atrás, entrevistou as duas, e mostrou que o Live Wright quer montar uma seleção lá no Paraná. Ta aqui.

O Brasil Olímpico falou com o Henrique Avancini depois da vitória em uma etapa da Bundesliga de MTB. E ouviu dele que o apoio recebido por parte da CBC está sendo muito bom, ele não tem do que se queixar. Acho que isso vai se tornar cada vez mais uma tônica nos esportes olímpicos, principalmente neste ciclo.

Na Folha, o quase conterrâneo Marcel Merguizo fugiu do lugar comum de falar de falta de apoio ao esporte ao traçar um perfil da gaúcha Gabriela Cecchini, medalhista de bronze no Mundial Cadete de Esgrima. Vale a pena ler clicando aqui.

Para finalizar, o Globo Esporte conversou com a Franciela Krasucki, grande nome do atletismo brasileiro nesse comecinho de temporada, e ela falou que sonha em disputar a final dos 100m em Moscou.