Nadador campeão com 100kg, Felipe França promete perder peso

Em meio a tantos corpos sarados, o de Felipe França se diferencia no Parque Aquático do Ibirapuera, em São Paulo. Afinal, não há nenhum outro nadador que pese 100kg. O peso, porém, não foi empecilho para o corintiano vencer os 100 metros peito na Troféu Maria Lenk, nesta quinta-feira, e se garantir no Pan-Pacífico, em agosto, na Austrália, deixando para trás, entre outros, Felipe Lima, bronze no Mundial do ano passado.

A condição física de França, porém, já foi muito pior. O atleta chegou a ganhar 20kg depois do Mundial e a balança chegou aos 116kg. Ele admite que a condição física ainda não é a ideal, mas que, até o fim do ano, estará com o corpo mais definido.

“Eu perdi janeiro que é a parte que mais perde porcentagem de gordura, perdi por essas mudanças (de clube). Tenho quatro meses de aproveitamento. Até (o Mundial de Piscina Curta de) Doha, não digo até o Pan-Pac, vou estar com o corpo físico ideal. Depois é só lapidar para 2016”, explica o nadador.

“Competi o Open (em dezembro) com 103kg. Hoje estou com 100kg, mas muito mais bem distribuído, muito mais bem definido. Ainda tenho um pouco de gordura. Até o Mundial vou perder mais”, promete. Segundo ele, o ideal é ter o corpo igual ao de Thiago Simon, 200m peito.

FESTA – A vitória de França foi a mais comemorada pela grande torcida do Corinthians, formada por nadadores e, nesta quinta-feira, também por meninos e meninas das escolinhas do clube. Sérgio Marques era quem mais pulava nas arquibancadas, abraçado por diversos dos membros da delegação. Afinal, foi Serjão quem ajudou França na pior fase da carreira do atleta que, com o treinador, trocou o Pinheiros pelo Corinthians.

“Até me emociono porque lá no Corinthians é uma casa, me sinto em casa lá. Lá estou com pessoas que não seguem mesmo caminho que o meu, mas têm o coração puro. É isso que vale. Consegui ser eu mesmo no Corinthians”, festejou França, que ajudou o Corinthians a disparar na liderança do Maria Lenk, com 1.673,50 pontos, contra 1.120 do Fiat/Minas. O Pinheiros, único dos três que não contratou estrangeiros, é o terceiro, com 933. Sesi, Unisanta e GNU aparecem na sequência.