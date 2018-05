Olimpílulas da semana – Diogo Silva garante único ouro do Brasil no taekwondo na Alemanha

TAEKWONDO – O Brasil conquistou cinco medalhas (uma de ouro, quatro de bronze) no Aberto da Alemanha de taekwondo, encerrado neste domingo. Assim como já havia sido na República Dominicana, porém, quatro delas foram em categorias não-olímpicas. Nas que fazem parte do programa olímpico, um único bronze, com Diogo Silva (até 68kg), numa campanha de quatro vitórias. André Bila (até 80kg) perdeu na estreia, enquanto Josiane Lima (até 57kg) e Gustavo Souza (até 68kg) ainda ganharam uma luta. As medalhas vieram com Iris Sing (ouro na até 46kg), Gabriela Toledo (bronze na até 53kg), Raphaella Galacho (bronze na até 73kg) e Henrique Moura (bronze na até 74kg)

BOXE – O Brasil levou seis atletas para o Feliks Stamm Memorial em Varsóvia (Polônia), mas foi muito mal. Entre as mulheres, Clelia Costa (51kg) venceu uma ucraniana mas perdeu nas quartas de final, de uma russa. Luany Silva (60kg) perdeu na estreia. No masculino, quatro derrotas nas quartas de final, com Joedison Teixeira (60kg), Jonathan Soares (64kg), Juan Nogueira (91kg) e Cosme Nascimento (+91kg). Só Joedison precisou lutar uma etapa preliminar. Os demais perderam já na estreia. Vale lembrar que os dois mais leves não são titulares da seleção, enquanto no pesado o Brasil tem muita dificuldade já há alguns anos.

GOLFE – A temporada está sendo bem ruim para o golfe brasileiro nas Américas. Só dois atletas do País estão no Web.com Tour, divisão de acesso para o PGA Tour. Alexandre Rocha, que foi “rebaixado” este ano só passou o corte em um dos cinco torneios da temporada, justamente o primeiro, em fevereiro, na Colômbia. Até agora, só ganhou US$ 7 mil, valor baixíssimo para bancar o circuito. Atualmente, é o 107.º do ranking. Sobem os 25 primeiros, mais 25 de uma seletiva entre os 50 seguintes. Fernando Mechereffe passou o corte três vezes e é o 75.º. Nenhum dos dois foi bem no México, neste fim de semana.

TÊNIS DE MESA – É cada vez maior o domínio de Hugo Calderano sobre os rivais brasileiros. Neste domingo o show foi pela Copa Latina de Jaraguá do Sul (SC). Na final, vitória em quatro sets sobre Cazuo Matsumoto, com 11/7, 12/10, 11/9 e 11/6. No absoluto da Copa Brasil, Vitor Ishiy não teve grandes adversários e ficou com o título ganhando de Humberto Manhani. Katia Kawai, única da seleção que foi ao torneio, ganhou no feminino.

CICLISMO – O grande evento da semana foi a Volta Ciclística do Rio Grande do Sul, que reuniu as principais equipes do País, duas chilenas, uma venezuelana e uma paraguaia em cinco etapas. No fim, a vitória ficou com um chileno de apenas 19 anos, José Luiz Rodriguez. E o segundo colocado também não foi brasileiro: Oscar Sanches, colombiano da Funvic. Gregolry Panizo (DataRo), o sub-23 André Almeida (Funvic) e Murilo Affonso (Ironage) completaram o pódio. Por equipes, a Funvic ganhou por pouco da Ironage. Antoelson Dorneles (São Francisco Saúde/Ribeirão) venceu por pontos e Otavio Bulgarelli (Funvic) levou na montanha.

CICLISMO MTB – Começou a Copa do Mundo de Mountain Bike e o resultado na África do Sul não foi bom para o Brasil. Henrique Avancini pela primeira vez largou na segunda fila (são 10 em cada), graças ao 15.º lugar no ranking mundial, mas sofreu com um pneu furado e, depois, uma queda. O brasileiro optou por abandonar e não somou pontos para o ranking. De qualquer forma, mostrou que pode andar pelo menos entre os 10 primeiros.

NATAÇÃO – O Sesi levou sua equipe feminina para a Eindhoven Cup, na Holanda, pensando na preparação para o Maria Lenk. E conquistou uma medalha de ouro com Etiene Medeiros nos 50m costas (27s95). A equipe ainda teve Bruna Primati (quinta nos 800m e nos 400m medley), Giovanna Diamante (quarta nos 200m borboleta e sétima nos 50m borboleta) e Daynara de Paula (quinta nos 50m borboleta). Etiene Medeiros também foi sexta nos 50m livre e quarta nos 100m costas.

No masculino o técnico Arilson Silva levou seus pupilos para a Holanda. Raphael Rodrigues ganhou nos 100m peito (1min01s11) e foi quarto na distância de 50m. Alan Vitória ficou em segundo nos 50m livre, com 22s37. Nos 100m, passou com o terceiro melhor tempo (22s49), mas não nadou a final. Após a realização das seletivas nacionais de França e Japão, Alan é o 16.º no ranking dos 50m livre.

POLO AQUÁTICO – Só deu Pinheiros no Troféu Brasil Feminino de Polo Aquático. Com apenas quatro equipes, foram realizadas, em três dias, seis rodadas. O Pinheiros, que jogava em casa, ganhou seus seis jogos. Numa espécie de final, venceu o Flamengo por 10 a 5. Paulistano e Botafogo só ganharam um jogo cada (um do outro). Marina Zablith, do Pinheiros, foi a artilheira da competição, com 23 gols, uma média de quase quatro por partida.

BADMINTON – Finalmente começou, para o Brasil, a temporada 2014 do badminton. Mas os primeiros resultados não foram bem. No Peru Internacional, evento Challenger, o País não fez nenhuma semifinal em simples. No masculino, os quatro brasileiros (Ygor Coelho, Filipe Toledo, Daniel Paiola e Alex Tjong) caíram na primeira rodada, prévia às oitavas. Entre as mulheres, Fabiana Silva foi até as quartas, com duas vitórias, mas parou diante de uma favorita. Lohaynny Vicente não confirmou o posto de terceira cabeça de chave e parou nas oitavas. Nas duplas, Alex Tjong/Hugo Arthuso foi até as oitavas, enquanto a única medalha veio no feminino, com Paula Pereira/Lohaynny Vicente faturando bronze.

Hoje, no ranking mundial, o Brasil tem Lohaynny (65.ª), Fabiana (74.ª) Lohaynny/Paula (80.º), Paula/Daniel (63.º), Daniel (92.º) e Alex/Hugo (59.º). O critério olímpico, porém, é continental. Hoje Daniel é o quinto e Alex o sexto. Lohaynny e Fabiana estão um pouco melhor, em quarto e quinto, mas são duas rivais no top30. Alex/Hugo aparece em terceiro, na cola dos dois primeiros, enquanto Paula/Lohaynny, em quarto, terão mais dificuldades.