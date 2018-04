Pâmella começa bem, mas termina mal em San Diego

Acabou não sendo de resultados expressivos para o Brasil a segunda etapa do Circuito Mundial de Triatlo, em San Diego (EUA). Pâmella Oliveira teve um ótimo começo de prova. Foi a segunda mais rápida na natação, a oitava no ciclismo, mas cansou demais para a corrida. Acabou sendo facilmente ultrapassada pelas rivais e terminou apenas no 28.º lugar.

Entre os homens, Bruno Matheus, que também treina em Portugal pelo Projeto Rio Maior 2016 da CBTri e também é atleta do Exército, começou mal na natação, mas melhorou na bike. Na corrida, teve um desempenho intermediário, cruzando no 19.º lugar.

Também competiram em San Diego (sexta os homens, sábado as mulheres) Fábio Carvalho e Reinaldo Colucci, que foram, respectivamente o 29º e o 30º colocados.

Bruno (26 anos) é o melhor brasileiro do ranking mundial, na 34.ª posição. Pâmella (25) aparece em 39.º. o Brasil não havia enviado representante pra primeira etapa do Circuito, no Japão.