Pâmella confirma favoritismo para vencer pela primeira vez em Copa do Mundo

Continuando o post anterior, o fim de semana foi também de ouro para o Brasil na Copa do Mundo de Triatlo, etapa de Huatulco (México). A conquista veio com a principal atleta da modalidade no País, Pâmella Oliveira, que venceu com 38 segundos de folga sobre a segunda colocada, uma russa.

Há um bom tempo Pâmella tem tidos bons resultados quando compete na América Latina. Ficou em segundo na etapa mexicana no ano passado, foi campeão da Copa Pan-Americana 2013 e vice em 2012 e bronze nos Jogos Pan-Americanos. Mas nas competições principais, falta aquele pouco a mais. Nas suas últimas competições: 28ª em San Diego, 15ª em Auckland, 30ª na Olimpíada.

Em Huatulco, nenhuma adversária que foi melhor que a brasileira nos Jogos de Londres, o que fazia dela uma das favoritas para vencer. E Pâmella foi competente para honrar tal condição. Saiu da água em primeiro, também foi a mais rápida no ciclismo, e depois administrou a vantagem na corrida. Assim, se tornou a primeira mulher brasileira a vencer uma etapa da Copa do Mundo em nove anos (a última foi Carla Moreno, também no México).

Entre os homens, três brasileiros correram no pelotão de frente. O melhor na chegada foi Bruno Matheus, em quarto, seguido de Danilo Pimentel (quinto) e Fabio Carvalho (sétimo). Paulo Roberto Maciel teve problemas com a bike e terminou em 23º, apenas.

A não ser que nada mude, o Brasil poderá levar até três atletas para os Jogos do Rio. Um é garantido como país-sede. Os outros têm que conquistar a vaga por mérito. Hoje o ranking nacional tem: Reinaldo Colucci, Bruno Matheus e Danilo Pimentel (todos de 27 anos) nas três primeiras posições, com Diogo Sclebin (31) e Fábio Carvalho (33) na sequência. O melhor jovem é Paulo Roberto Maciel (22), em sétimo.

No feminino, Pâmela Oliveira é nome certo no Rio. Flávia Oliveira (32 anos) aparece em segundo no ranking, muuuuuito atrás.