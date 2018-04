Recuperada após atropelamento, Clemilda é convocada

Clemilda retornou aos treinos no último dia 31

Vinte e cinco dias depois de frequentar a UTI de um hospital de Goiânia, Clemilda Fernandes recebeu a confirmação de que está mesmo recuperada de um atropelamento sofrido enquanto treinava na capital de Goiás. A atleta é uma das convocadas para integrar a seleção brasileira no Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada e de Contra-Relógio, que acontecerá na primeira semana de maio, em Zacatecas, no México.

Além de Clemilda, foram convocadas a jovem Ana Paula Polegath (campeã da Volta Ciclística Feminina do Brasil, em janeiro), Fernanda Souza (atleta olímpica, do Funvic/São José dos Campos), Márcia Fernandes (irmã caçula de Clemilda), e Luciene Ferreira (também do Funvic).

No masculino, a equipe tem Magno Nazaret, Alex Diniz, Otávio Bulgarelli (todos da Funvic), Cristian Egidio (Dataro/Cascavel) e Gideoni Monteiro (Ribeirão Preto). Já o sub-23 masculino teve chamados João Marcelo Pereira (São Caetano), Murilo Ferraz (Dataro), Joel Cândido (Santo André), Maurício Bielinski (Ribeirão) e William Chiarello (Americana).