Ronald Julião faz índice e já sonha com final em Mundial

As provas de campo começam a ganhar destaque no cenário do atletismo brasileiro. Depois de Geisa Arcanjo fazer final nos Jogos de Londres, agora é Ronald Julião quem aparece com reais possibilidades de disputar uma final no Mundial de Moscou.

Neste fim de semana, em San Diego, ele atingiu o índice para ir à Rússia no lançamento de disco com 65,55m, o que configura também o novo recorde brasileiro na prova. O atleta da BM&F Bovespa superou os 64m necessários para ir ao Mundial e também seu antigo recorde, de 65,41m, feito em maio do ano passado.

A marca atingida por Julião neste sábado é a quarta melhor do ano no mundo. Se a referência for o ano olímpico de 2012, o lançamento seria digno do 27.º lugar no ranking, o que não é pouco para um país com tradição zero no prova.

Mas o fim de semana no atletismo ficou marcado pelo quase. Keila Costa foi o mais “quase” possível. Saltou 14,19m em Campinas, quando o mínimo necessário era um mero centímetro a mais. Mas o índice deve vir logo. Neste sábado ela ainda teve um 14,17 e um 14,08.

Darlan Romani também passou perto no peso: 8cm separaram ele dos 20,16m necessários para o índice. Nos 800m feminino, bom tempo de Flávia Maria de Lima (20 anos), com 2min03s51, na liderança do ranking brasileiro.

Mas nada se compara ao azar de Ana Cláudia Silva. A velocista da BM&F fez o recorde sul-americano em memoráveis 11s06, tempo para ficar para a história. Mas o vento batia a 2,3 m/s e o limite para índices é 2,0 m/s. Com vento normal (0,6 m/s) ela fez 11s18 e ficou a um mero centésimo do índice.

Bom resultado também com Talles Frederico Sousa Silva, que saltou 2,21 no salto em altura e está no segundo lugar do ranking brasileiro. Já no salto em distância, Duda foi mal: 7,80m, contra 8,10m necessários.