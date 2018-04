Sem barcos da seleção, Renata Decnop fica em quarto na Semana Olímpica de Trentino

Terminou no domingo a Semana Olímpica de Vela de Trentino (Itália), primeira etapa do Campeonato Europeu. O Brasil foi com poucos representantes, apenas aqueles que não pertencem à seleção, mas têm dinheiro para viajar o mundo para competir.

O melhor resultado, como de costume, veio na 470 Feminina. Na ausência de Fernanda/Ana, Renata Decnop e Isabel Swan ficaram em terceiro na fase de classificação e depois em quarto na soma das duas medal races. O bizarro: pelo que entendi, só o resultado dessas duas medal races (com seis barcos) contou para a decisão das medalhistas.

Na Finn, Bruno Prada foi apenas o 15º colocado, mantendo a série de resultados ruins nessa volta à classe que o projetou. Na 49er, Marco Grael/Gabriel Borges ficou em 15º, uma posição atrás de Dante Biachi/Thomas Lowbeer. Henrique Haddad/Bruno Bethelem terminou em 18º na 470 Masculina, enquanto na Laser Matheus Dellagnelo ficou em 24º na flotilha ouro.

Em síntese: nada que indique qualquer mudança no panorama da vela brasileira.