Boxe – Sergipano perde e Brasil fica sem medalha no Mundial Juvenil

Acabou o sonho de uma medalha no Mundial Juvenil de Boxe, para atletas de 17 e 18 anos. Nesta segunda-feira, o sergipano Carlos Rafael da Silva foi derrotado por Shakur Stevenson, dos Estados Unidos, e acabou eliminado nas quartas de final da competição, disputada em Sofia (Bulgária). Se vencesse a luta, Carlos garantiria pelo menos o bronze para o Brasil.

Apesar da ótima fase do boxe amador brasileiro, que fez dois medalhistas olímpicos em Londres/2012, só dois atletas foram enviados pela CBBoxe para o Mundial. Cássio Oliveira, bronze no Mundial Cadete do ano passado, perdeu logo na primeira luta na categoria até 64kg, para o britânico Patrick McDonagh.

Já Rafael parou exatamente no atual campeão mundial cadete da categoria, depois de vencer três lutas: Kutlwano Ogaketse (Botsuana), Abdurakhman Abdurakhmanov (Quirguistão) e Filip Poturovic (Croácia). Nesta segunda, ele perdeu os três rounds para Stevenson em decisão unânime dos árbitros.

De qualquer forma, o resultado do Mundial foi importante para o Brasil, uma vez que é exatamente entre os pesos mosca que o País tem deficiência, uma vez que Julião Neto, de 32 anos, precisa de um substituto.