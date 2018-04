Thiago e Cielo reduzem número de provas no Maria Lenk

Os principais nadadores do País terão um programa leve no Troféu Maria Lenk, na semana que vem, no parque aquático homônimo, no Rio. Thiago Pereira e Cesar Cielo decidiram nadar poucas provas neste início de ciclo olímpico.

Conforme mostra o balizamento oficial, Cesar Cielo, pelo Clube de Campo de Piracicaba, só vai nadar os 50m livre e os 50m borboleta. Em ambos ele está balizado com o melhor tempo, caindo na piscina na última série, sempre na raia quatro.

Cielo, que é recordista mundial dos 100m livre, não vai nadar essa prova no Maria Lenk. Assim, só vai participar do revezamento no Mundial de Barcelona se conseguir o índice na segunda e última seletiva, no Brasileiro, em maio, em Curitiba.

Já Thiago Pereira está balizado para os 100m borboleta e os 100m livre, provas que ele decidiu somar ao repertório neste novo ciclo olímpico, além dos 400m e 200m medley, suas especialidades.

Pereira, porém, vai nadar os revezamentos pelo Sesi, uma vez que o clube briga por posições na classificação geral. Já o Clube de Campo de Piracicaba nem tem atletas suficientes para nadar provas coletivas. Cielo, por isso, descansa.

Colômbia, Paraguai, Argentina e Bolívia mandarão representantes, mas seus atletas não podem nadar final. Na mesma situação está João de Lucca, que não conseguiu concluir documentação para defender o Marina Clube. Assim, terá que buscar o índice nos 200m e nos 100m nas eliminatórias.