Thiago Monteiro surpreende Cazuo e fica com ouro latino; Carol é bronze

Em ótima fase depois de brilharem no Campeonato Latino-Americano, no Mundial por Equipes, e vencerem também a segunda etapa do Brasileiro, era de se esperar domínio de Cazuo Matsumoto e Caroline Kumahara na Copa Latino-Americana (torneio continental da ITFF), realizada neste fim de semana, na República Dominicana. Mas os dois foram eliminados nas semifinais.

Entre os homens, nenhum problema, pelo contrário. Cazuo caiu diante de Thiago Monteiro, por 4 a 2. Na final, o veterano de 31 anos venceu o chinês/dominicano Lin Ju também por 4 a 2 e manteve o domínio brasileiro de décadas no continente. Gustavo Tsuboi caiu nas semifinais mas surpreendeu vencendo Cazuo na decisão do bronze, por 4 a 1.

No feminino, Caroline Kumahara venceu Ligia Silva nas quartas de final, por 4 a 1, impondo a terceira derrota seguida à companheira de seleção. Isso em um mês. Mas a garota de 17 anos acabou tropeçando na sequência na mexicana Yadira Silva por 4 a 3, com direito a 17/15 no último set. Carol acabou com o bronze, após vencer a peruana Francesca Vargas. A chinesa/dominicana Xue Wu ficou com o título.