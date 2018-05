Thiago Pereira é campeão do Maria Lenk pela 30.ª vez

Se o critério for o ranking mundial dos 400 metros medley no masculino, Thiago Pereira não fez uma boa prova na final do Troféu Maria Lenk, nesta quarta-feira, no Parque Aquático do Ibirapuera, em São Paulo. Afinal, o tempo de 4min15s45 é correspondente apenas ao 10.º do ano na prova em 2014. Mas o ouro obtido pelo atleta do Minas teve um gosto especial: foi a 30.ª vitória dele no Maria Lenk, a 12.ª seguida nesta prova.

“Foi uma novidade que fiquei sabendo hoje. Minha 30.ª vitória, é um dado que eu não sabia. Pelo que entendi, me tornei o maior vencedor que está na ativa. Estou bastante feliz. Desde que entrei na seleção, desde que estou nessa fase competitiva estou sempre me mantendo em alto nível. São mais de 10 anos de seleção, cada vez me sentindo mais jovem”, comentou Thiago, que completou 28 anos em janeiro.

Apesar do foco estar nas provas de 200m e 400m medley, nas quais ganhou medalha de bronze no Mundial do ano passado, Thiago Pereira quer voltar a ser aquele atleta que nadava tudo quanto é prova: 200m e 100m costas, 200m peito, 100m e 200m borboleta, 400m livre…

“Continuo nadando várias provas, com o programa carregado para mim. Quero fazer um volume grande e ir afunilando. Pegar muitas competições esse ano e a partir do ano que vem diminuir pelo meu foco. Vamos ver até onde meu corpo vai aguentar essa quantidade de prova, mas tenho me sentido cada vez melhor”, admitiu.

Com o tempo desta quarta-feira, Thiago se garantiu no Pan-Pacífico, que será em agosto, na Austrália. Antes, vai nadar o Meeting de Charlotte, nos Estados Unidos, onde deverá encontrar seus principais rivais: o japonês Kosuke Hagino, o norte-americano Ryan Lochte e, quem sabe, Michael Phelps, que volta à natação competitiva nesta quinta-feira.

No Maria Lenk, já ganhou ouro nos 100m borboleta e prata nos 100m costas e é favorito nos 200m medley. Como há um limite de quatro provas por atleta na competição, nadará os 200m costas e 200m borboleta apenas em observação, sem contar pontos para o clube e sem poder disputar finais. Em Charlotte, deverá acrescentar ao programa os 400m livre e os 200m peito.