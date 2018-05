Um ano após lesão, Tiago Camilo volta para a quarta Olimpíada

Faltava uma semana para o Mundial de Judô do ano passado quando Tiago Camilo foi cortado da equipe, por conta de uma lesão no ombro, sofrida num dos últimos treinos antes da competição. Perdeu a chance de repetir o feito de seis anos antes, quando assombrou o mundo sendo campeão mundial com sete ippons. Duas vezes medalhista olímpico, o judoca de 31 anos volta às competições neste sábado, no Campeonato Pan-Americano de Guayaquil, no Equador.

“Estou bem animado e feliz de estar voltando a competição. Faz um tempo que estou treinando, mas faz um ano que não luto. Estou com muita segurança, recuperado e pronto para a rotina competitiva”, disse Tiago, ao blog. O medalhista de bronze em Pequim/2008 e prata em Sydney/2000 tem traçado o objetivo: voltar a subir ao pódio olímpico em 2016, quando, se tudo der certo, estará na sua quarta Olimpíada.

A dois anos dos Jogos do Rio, é difícil imaginar Tiago Camilo fora da Olimpíada. Nos 11 meses em que ficou afastado dos tatames não surgiu nenhum judoca na categoria até 90kg para sequer indicar que pode vir a superar Tiago. Eduardo Santos foi ao Mundial e decepcionou. Eduardo Bettoni também não teve resultados consistentes. O melhor brasileiro tem vaga assegurada.

A lesão, assim, acabou até sendo um fator positivo para Tiago. Ele teve um ano para descansar e volta exatamente na última competição antes de ter início o ranking olímpico. “Foi até bom, ou pelo menos foi menos pior, porque não perco pontos no ranqueamento válido para a Olimpíada. Quando me lesionei estava em quinto, agora sou 24.º. Agora o objetivo é ganhar ritmo, confiança”, comentou o atleta do Pinheiros, que segue como melhor do País na categoria.

Desde a última competição de Tiago, em maio do ano passado, as regras do judô mudaram. Entre as principais alterações está o matê dinâmico, que permite que dois atletas voltem a lutar depois de uma paralisação sem precisarem ir ao centro do tatame. Além disso, as punições são mais frequentes por falta de combatividade.

Tiago acredita que as novidades são boas para o seu estilo de lutar. “O mais importante é continuar fazendo meu judô, que sempre foi tradicional, a busca pelo ippon, que é o que quer a regra. Não posso perder minha característica, perder volume de luta. Só preciso tomar cuidado para não ficar esperando o momento certo e acabar tomando punição”.

O brasileiro falou com o blog ainda em São Paulo, antes de viajar ao Equador, na quarta. Na quinta, já em Guayaquil, ele descobriu que Asley González, de Cuba, campeão mundial, não foi inscrito. Assim, deverá ter caminho tranquilo até o título.