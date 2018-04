Yane fica em oitavo na Final da Copa do Mundo

Se a prova combinada de tiro e corrida já não era o forte de Yane Marques, a mudança nas regras do pentatlo moderno, no começo do ano, parecem ter atrapalhado ainda mais o seu desempenho na quarta e decisiva etapa da modalidade que reúne também natação, esgrima e equitação. Nesta sexta, a brasileira, medalhista de bronze nos Jogos do Rio, não passou de um oitavo lugar na chamada Final da Copa do Mundo.

Pelas novas regras, a prova combinada tem quatro voltas de 800 metros, finalizadas com disparos de tiro. Antes, eram três voltas de 1.000 metros. Assim, o número de séries de tiro subiu de três para quatro. O tempo para os acertos caiu de 1min10s para 50s em cada série de cinco tiros.

Na Final da Copa do Mundo, em Nizhny Novgorod, na Rússia, Yane foi a sexta colocada na esgrima, a quinta na natação e 13ª na equitação. Assim, chegou à prova combinada empatada na terceira posição, brigando pela medalha.

No combinado, porém, ela foi mais de um minuto mais lenta que a líder, fechou apenas em 22º, e despencou para o oitavo lugar. Desempenho decepcionante para quem foi prata em 2009 e bronze em 2012 na Final (quarto torneio em importância no calendário, atrás de Olimpíada, Mundial civil e Mundial Militar).

Priscila Oliveira, que pela primeira vez ficou entre as 36 melhores na soma das quatro primeiras etapas da Copa do Mundo, não conseguiu um bom desempenho na Final, terminando em 33º. Forte na natação, ela foi a 12ª nesta prova. Nas demais, ficou de 26º para baixo.

No ranking mundial, ainda desatualizado depois da Final desta sexta, Yane é a 15ª e Priscila a 32ª. No masculino e na prova mista o Brasil não tem representantes na Rússia.