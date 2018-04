As lições do São Paulo na goleada

A derrota diante do Atlético-MG deve ser o ponto de partida para mudanças drásticas no jeito de o São Paulo jogar. Ney Franco tem ali um rico material para analisar e tirar lições.

A primeira delas: não se pode ter dois zagueiros pesados como mamutes, como Toloi e Edson Silva, no confronto direto com atacantes rápidos e insinuantes que a maioria dos times brasileiros tem. Os dois sofreram à beça com Jô, Bernard e Tardelli. É preciso pelo menos um zagueiro mais leve para sair no encalço de atacantes rápidos.

Outra lição: volantes de pouco gabarito, como Denílson (de malas prontas para voltar ao futebol inglês de onde não deveria ter saído) e Wellington, de muita inocência e pouca eficiência, não têm estofo para garantir a marcação e dar liberdade para os meias Ganso e Jadson irem ao ataque. Volantes são fundamentais hoje e pelo menos um deles, além de ser bom marcador, precisa tratar bem a bola.

A terceira lição: usando Douglas na função de Lucas, seja na esquerda ou na direita, e o choro por não contar com Osvaldo, machucado, não podem se repetir. Douglas é um lateral de pouca qualidade e no ataque tem a importância de um poste. Osvaldo tem suas qualidades, mas não pode ser comparado a Lucas, nem tem futebol para fazer o que Lucas fazia. Aliás, Ney Franco passou boa parte dos últimos quatro meses procurando um jogador no elenco para ser o novo Lucas. Perdeu tempo e a razão. Ele deveria ter reinventado o time sem a Lucas-dependência.

E por fim, Luis Fabiano. Aí a culpa não é só de Ney Franco e sim de toda a diretoria que não teve competência para colocar o indomável atacante nos eixos. Nos momentos mais agudos do time, Luis Fabiano não esteve presente. A cada jogo que passa, o Fabuloso vai ganhando a fama de o “artilheiro dos gols inúteis”.

O São Paulo, humilhado até aqui com a péssima campanha na Libertadores e eliminado mais uma vez na semifinal do Paulistão, precisa estudar mais, rever velhos conceitos e tirar da goleada para o Atlético a lição mais preciosa e definitiva.