Barça tem Messi e Neymar, azar dos outros times

Um dia Messi, no outro, Neymar. Como é difícil ser superior ao Barcelona. Se no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, o argentino destruiu o Bayern. No segundo jogo em território alemão Neymar completou o serviço. Quando se tem dois jogadores do outro mundo no seu time fica fácil pedir passagem em busca de uma taça preciosa. O Barça tem, azar dos outros.

Em Munique, nesta terça-feira, Neymar pulverizou a esquadra de Guardiola ainda no primeiro tempo. Anotou dois gols que ganhou de bandeja de Suárez, outro astro de luz forte na constelação azul-grená. E olha que o Bayern havia feito um gol logo aos seis minutos com poder de fulminar a equipe espanhola. Ao tento alemão, Neymar deu a resposta com dois.

A passagem do Barcelona à final da Liga dos Campeões serve como reforço de uma tese simples no futebol: talentos, mais que um coletivo de estrelas, sempre estão à frente dos comuns mortais. Eles têm a capacidade de transformar times invertebrados em protagonistas. Dar ao conjunto a aura de campeão.

Outra lição a tirar desse Barcelona é a simplicidade tática. O time joga com uma linha de quatro zagueiros, três homens no meio e três no ataque. Do começo da ponta, os laterais apoiam e marcam. No meio da corda, os três marcam e criam – não há um troglodita disposto a ceifar canelas. E na outra ponta, três atacantes metidos a craque com o dom dos dribles, a frieza na hora de alvejar a meta dos goleiros e a disposição para recompor o sistema defensivo quando não têm a bola.

Tudo muito simples como o rio corre para o mar. Não há invencionices, nem modismos. O que temos é a obediência de um jogar mais próximo do outro em nome da honra. A vitória é uma consequência.

No jogo decisivo desta terça-feira, o Bayern de Guardiolavenceu por 3 a 2, obrigou o goleiro Ter Stergen a pelo menos dois milagres e, por alguns momentos da partida, imaginou que poderia tirar do Barcelona o bilhete de viagem à final em Berlim. Os alemães se esqueceram apenas de que do outro lado estavam Neymar e Messi, e ainda com Suárez carregando a bagagem dos dois craques.