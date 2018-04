Boca se vinga do Corinthians

A queda do Corinthians na Libertadores não estava anunciada, mas poderia ser prevista. Desde a conquista do Mundial, em dezembro do ano passado, o time não jogou mais o futebol de excelência. Se vestiu com o manto da confiança imaginando que poderia resolver todos os jogos quando quisesse, sem muitos atropelos. E pagou caro.

Contra o Boca, nesta noite de quarta-feira, em um Pacaembu batendo de emoção como um coração apaixonado, o Corinthians nem teve tempo para abusar da confiança em seu taco acima do aceitável. Encontrou um adversário de respeito e um treinador que sabe como poucos pulverizar times brasileiros. E não conseguiu nenhuma solução para seus problemas.

O Corinthians errou ao ver Riquelme dar as ordens do jogo no primeiro tempo. Se deixou levar pelos erros gritantes da arbitragem e, mesmo acorrentado às falhas do juiz, não teve competência para minar o Boca nos 90 minutos.

Tite também se escondeu na péssima atuação de Carlos Amarilla para explicar a eliminação do seu time. Disse que foi cínico ao cumprimentar o árbitro ao final da partida. Mas em nenhum momento nos dois tempos do jogo conseguiu entortar o time argentino.

Erros dos homens do apito acontecem e se multiplicam. Nós táticos de treinadores em treinadores também se repetem a cada confronto decisivo.

Carlos Bianchi amarrou Tite. O Boca não sofreu com o Corinthians e ainda vingou a derrota na final da Libertadores ano passado. Sobrou para a Fiel aplaudir seus jogadores com o coração apertado.