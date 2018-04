Bola fora de Neymar

Neymar decidiu não sair do Brasil antes da Copa do Mundo de 2014. Palmas para ele. Desprezou cerca de R$ 31 milhões por ano, entre salários e publicidade, oferecidos pelo Real Madrid para, com certeza, receber um pouco mais do Santos – algo em torno de R$ 36 milhões.

O garoto tem lá suas razões para não arredar pé do País antes de 2014. Por essas bandas, ele tem tratamento de rei. Idolatrado a cada esquina, nas redes sociais, nas arquibancadas e por um séquito de meninas adolescentes e até mulheres de capas de revistas.

É a joia do mercado publicitário. O menino que coloca cifrões nos olhos dos investidores. Um novo fenômeno.Quanto aos adversários no campo, ele esfarela um por um sem piedade. Faz da bola a sua escrava.

Ninguém tem o direito de questionar os prazeres de Neymar. Mas, no fundo, ele está perdendo uma grande oportunidade de encantar o mundo. Defendendo um clube gigante da Europa, suas inacreditáveis façanhas seriam propagadas pela televisão em todos os cantos do planeta.

O garoto seria apreciado pelo mais humilde chinês até ao árabe dono de um poço de petróleo. Por um simples cidadão espanhol varredor de rua ao magnata de Nova York que especula em Wall Street. Infinitas plateias. Neymar seria o senhor do futebol, capaz de pulverizar Lionel Messi.

Jogando no Brasil, as imagens de seus gols, dribles e o escambau serão vistas lá fora apenas pelos assinantes da Globo Internacional e nos arquivos do YouTube.

Neymar, pelo jeito, é muito maior que tudo isso. Vai perder tempo no Brasil.