Sem ideias, CBF deveria copiar a Uefa

O futebol europeu continua dando lições importantes ao futebol brasileiro. Veja, por exemplo, o caso do goleiro belga Courtois, titular absoluto do surpreendente Atlético de Madrid. Courtois tem contrato até 2016 com o Chelsea e está emprestado ao Atlético. Por contrato entre os dois clubes, o goleiro não poderia enfrentar o Chelsea nesta terça-feira na abertura das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Se, por acaso, o clube espanhol resolvesse escalar Courtois diante do time inglês, teria de pagar uma multa de cerca de R$ 9,3 milhões.

E o que fez a Uefa, responsável pela organização e regulamento dos campeonatos na Europa? A Uefa simplesmente alegou que o contrato, a cláusula com a multa, entre Atlético e Chelsea não tem o menor valor legal perante a entidade. E mais: não permitiria ao Chelsea interferir diretamente na escalação do Atlético. E assim Courtois está liberado para jogar pelo time espanhol contra o time inglês.

É uma situação muito parecida com o “contrato” firmado entre Corinthians e São Paulo quando efetivaram a troca Jadson por Alexandre Pato. No “acordo” está prevista uma multa de R$ 1 milhão para quem romper a cláusula de fidelidade. Assim, se o São Paulo resolver escalar Pato no clássico contra o Corinthians terá de depositar R$ 1 milhão na conta do rival. Se o Alvinegro usar Jadson diante do Tricolor terá de pagar R$ 1 milhão ao clube do Morumbi.

O clássico entre São Paulo e Corinthians está marcado para a quarta rodada do Brasileirão, dia 11 de maio. Como a CBF jamais vai chegar aos pés da Uefa em organização e respeito às regras, certamente as duas estrelas do jogo, motivo de atração aos torcedores, não vão poder jogar.

Teremos um clássico sem Alexandre Pato com a camisa do São Paulo e sem Jadson com a camisa do Corinthians. E, para diminuir ainda mais o espetáculo, o jogo migrou do Morumbi para a Arena Barueri, com capacidade bem inferior ao estádio do São Paulo.

Ainda tem cartola por aí que reclama da falta de dinheiro, dos estádios vazios e da falta de atrações para motivar os torcedores. No caso de Jadson e Pato, seria interessante a CBF copiar a Uefa e liberar a escalação dos dois. Nesta terça-feira, o Atlético de Madrid poderá contar com seu excelente goleiro Courtois diante do rival, no primeiro jogo na corrida por vaga na final da Liga dos Campeões, o principal campeonato entre clubes do mundo.

No dia 11 de maio, é bem provável que Pato e Jadson deverão acompanhar ao clássico das tribunas da Arena Barueri na Grande São Paulo. Pobre futebol brasileiro.