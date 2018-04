CBF tem apoio irrestrito dos clubes contra Dilma

A CBF não está preocupada com a seleção brasileira, sua maior fonte de receitas há mais de quatro décadas. O que incomoda a entidade é a Medida Provisória assinada pela presidente Dilma Rousseff que trata do refinanciamento da dívida dos clubes. Se a MP, da forma como foi redigida, passar no Congresso, a CBF prevê uma ruptura no futebol brasileiro.

De acordo com dirigentes graúdos da CBF, por trás da MP está uma manobra do governo federal para acabar com o poder da própria CBF na condução do futebol no País. Dizem esses dirigentes que os clubes que aderirem ao refinanciamento proposto na MP correm o risco de ter de disputar um campeonato paralelo ao Brasileirão da CBF.

Alijados do Brasileirão, esses clubes só teriam um caminho a seguir para sobreviver: a criação da Liga dos Clubes para administrar o futebol nacional, sem anuência da CBF.

Na batalha contra a aprovação da MP, diz a CBF que a maioria dos clubes já se posicionou ao lado da entidade. “Nenhum clube vai aderir ao refinanciamento da forma como está na MP. E, sem adesão dos clubes, essa MP perde seu valor”, disse um interlocutor da CBF.

A guerra declarada contra a MP se trava nas trincheiras do Congresso. Não por acaso, a CBF vem nomeando políticos de todos os quadrantes na administração da entidade. Políticos esses que têm a missão primeira de mudar, de forma radical, a base da MP. A CBF diz que a MP, do jeito que está, fere a Constituição do Brasil.

Nas últimas audiências públicas que trataram da MP e das que estão previstas em Brasília, a CBF tem insistido e vai insistir com o relator da MP, Otavio Leite (PSDB), para rever pontos polêmicos da Medida Provisória.

Por enquanto, a única certeza da CBF é que os clubes estão do seu lado e não vão aderir ao refinanciamento de suas dívidas com o governo. A batalha promete fortes emoções. Um dado, porém, é certo: os clubes devem cerca de R$ 4 bilhões ao governo. Se vão pagar ou não, é história para se contar mais tarde.