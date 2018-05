Chances dos paulistas no Brasileirão – Corinthians

Neste fim de semana começa o Campeonato Brasileiro 2014. Até a bola rolar, este blog vai analisar as chances dos quatro grandes times paulistas que entram em campo neste domingo. A avaliação tem como base o quadro atual de cada clube e não contempla a possível chegada de reforços após a paralisação do campeonato no período da Copa do Mundo.

No último post, comentamos a respeito das chances do Palmeiras, a gora é a vez do Corinthians que no ano passado partiu como favorito e empacou no segundo turno com uma série interminável de empates.

Corinthians

Cotação: Não vai ser fácil brigar pelo título. O time tem problemas no ataque e na defesa. No meio de campo, com a chegada de Elias e mais Jadson, a casa parece arrumada. O problema é que Elias só vai poder jogar depois da Copa do Mundo. Até lá, vai sofrer para engrenar. Os laterais são fracos e a zaga não convence. Vai brigar por vaga no G-4.

Técnico: Mano Menezes voltou ao comando no início da temporada, depois de colecionar fracassos no Flamengo e seleção brasileira. Teve de reformular o time e usou essa situação como desculpa para a medíocre campanha no Paulistão quando não conseguiu se classificar para a fase de mata-mata. Com a queda no Estadual, teve tempo de sobra para preparar o time e definir as estratégias de jogo.

Experiente, Mano sabe que sem pelo menos mais um atacante de ponta vai ter sérios problemas para embalar o Corinthians.

Tabela: não foi muito generosa ao Corinthians nessas primeiras nove rodadas. Vai enfrentar adversários candidatos ao título e ainda tem um clássico contra o São Paulo. Os desafios são enormes e com pouco refresco até a paralisação do Brasileirão com a chegada da Copa do Mundo.

Vamos aos jogos:

Primeira rodada – Estreia diante do Atlético-MG fora de casa, adversário que está bem na Libertadores e vem com a mesma base de 2013. Parada duríssima. Corinthians pode perder.

Segunda rodada – Recebe o Flamengo, provavelmente no Pacaembu. O time carioca não deve assombrar e tem sérios problemas defensivos. Vive de Alecsandro e Hernane Brocador. Corinthians deve vencer.

Terceira rodada – Visita o Chapecoense, que subiu agora para a Série A. Não é um adversário do grupo de elite, mas deve lutar muito para fazer valer o fator casa. Corinthians pode beliscar um empate.

Quarta rodada – Enfrenta o São Paulo no Morumbi, no seu primeiro clássico no Brasileirão. Tem de apelar ao retrospecto para não sofrer. A dúvida aqui é se Alexandre Pato vai poder jogar pelo Tricolor e Jadson pelo Alvinegro. No acordo entre os dois clubes, Pato e Jadson só jogam se os interessados pagarem as multas que beiram R$ 1 milhão. Corinthians pode perder.

Quinta rodada – Começa a fase de refresco. Recebe o Figueirense no jogo que deve marcar a inauguração da Arena Corinthians em Itaquera. Até por ser uma partida histórica e diante da fragilidade do adversário, a vitória é mais do que uma obrigação. Corinthians tem de vencer.

Sexta rodada – Recebe o Atlético Paranaense, outro adversário que não deve incomodar. Falta definir o local do jogo. Corinthians tem de vencer.

Sétima rodada – Visita o Sport no Recife, adversário que costuma engrossar jogando em casa. O Sport conquistou a Copa do Nordeste e conta com a força de sua torcida. Se passar bem por Figueirense e Atlético-PR, Alvinegro pode chegar em Pernambuco com moral elevado. Corinthians pode beliscar um empate.

Oitava rodada – Recebe o Cruzeiro, que defende o título de 2013. O time mineiro pode chegar fortalecido se ainda estiver na Libertadores. Não é um jogo fácil. Corinthians pode vencer.

Nona rodada – Visita o Botafogo no Rio, que está se reorganizando. Até o dia desse jogo já se terá uma noção do que Vagner Mancini fez para arrumar a casa e se Emerson Sheik vai poder jogar. Corinthians pode vencer.

Total estimado de pontos do Corinthians em 9 rodadas: 18