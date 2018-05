Chances dos paulistas no Brasileirão – Santos

Neste fim de semana começa o Campeonato Brasileiro 2014. Até a bola rolar, este blog vai analisar as chances dos quatro grandes times paulistas que entram em campo neste domingo. A avaliação tem como base o quadro atual de cada clube e não contempla a possível chegada de reforços após a paralisação do campeonato no período da Copa do Mundo.

No últimos três posts, comentamos a respeito das chances de Palmeiras, Corinthians e São Paulo, agora é a vez do Santos, melhor campanha em 2013 entre os clubes paulistas mesmo sem contar com Neymar, que se transferiu para o Barcelona em junho.

Santos

Cotação: Tem time para chegar ao G-4 e até brigar pelo título se investir pesado. Não pode se iludir com os Meninos da Vila, jogadores ainda em formação que costumam alternar grandes partidas com outras sem nenhum brilho. Por enquanto, o comando do clube não fala em reforços de nome. A última contratação foi o zagueiro Bruno Uvini que, convenhamos, não vai mudar o curso do Rio. Falta ao time um bom meia para ajudar Cícero. Gabriel, improvisado no setor, não é esse jogador. A dúvida: os dirigentes, com caixa baixo, vão contratar? Pode chegar no G-4.

Técnico: Oswaldo de Oliveira começou muito bem a temp0rada ao conciliar a juventude com a experiência de seus jogadores. Emplacou goleadas importantes no Paulistão, fez a melhor campanha do campeonato, mas nos jogos decisivos não conseguiu a mesma química. Por enquanto, não corre rsico de demissão apesar de ser derrotado por um time pequeno (Ituano) na final do Estadual. Essa derrota gera desconfiança. Oswaldo tem de fazer o Santos jogar bem nas nove rodadas inicias para navegar tranquilo até o fim do Brasileirão. E torcer para Leandro Damião desencantar, se é que tem jeito.

O drama de Oswaldo ainda é reorganizar a cozinha. Sem Edu Dracena e Gustavo Henrique, lesionados, o treinador teve de se socorrer aos reservas que estavam sem ritmo de jogo. Ele sabe que se manter Arouca e Cícero na proteção da defesa pode correr riscos desnecessários. Aí mora o seu ponto de interrogação.

Tabela: tem uma sequência até certo ponto confortável pela frente nas nove rodadas. Em casa, vai receber adversários mais difíceis, alguns candidatos ao título como Grêmio e Atlético-MG. Fora da Vila Belmiro, não terá nenhum rival de peso – a maioria dos rivais deve brigar contra o rebaixamento. Diante desse quadro, o Santos pode largar bem e acumular gorduras para depois da Copa do Mundo.

Vamos aos jogos:

Primeira rodada – Estreia em casa diante do Sport, um time aguerrido e que viveu boa fase nos campeonatos locais. Os pernambucanos devem se fechar na defesa e apostar nos contra-ataques. Cabe aos comandados de Oswaldo muita paciência. Santos tem de vencer.

Segunda rodada – Visita o Coritiba no Paraná, o que não sugere um jogo complicado. O time paranaense encara o Brasileirão como um desafio contra o rebaixamento. Não por acaso recorreu a Celso Roth, treinador que gosta de times moldados para destruir do que a construir. Santos pode beliscar um empate.

Terceira rodada – Recebe o Grêmio na Vila, jogo contra um concorrente direto por uma vaga no G-4. Tem de encarar a partida como se fosse uma decisão. Vale a pena correr alguns riscos para buscar a vitória e cuidar de Barcos. Santos pode vencer.

Quarta rodada – Visita o Figueirense, time que vai passar o campeonato brigando contra o rebaixamento. Mesmo fora de casa, o Santos pode surpreender. É daquelas partidas para tirar proveito do gás dos meninos e vencer nos contra-ataques. Vai sofrer pressão e o bombardeio aéreo com a bola parada de Marcos Assunção. Santos pode beliscar um empate.

Quinta rodada – Recebe o Atletico-MG, outro concorrente direto por vaga no G-4 e até na briga pelo título. O time mineiro não abre mão do quarteto ofensivo com Ronaldinho, Jô, Tardelli e Fernandinho Eles merecem cuidado especial. Santos pode vencer.

Sexta rodada – Visita o Goiás, mais um que vai lutar contra o rebaixamento na maioria das rodadas. Contra adversários que jogam pressionados em casa, a melhor saída é o contra-ataque. Este Santos de Oswaldo costuma ser fatal nos contragolpes. Santos pode vencer.

Sétima rodada – Recebe o Flamengo, uma boa oportunidade para fazer mais três pontos em casa. Se até o jogo, o time carioca não chegar reforçado, não deve incomodar. Santos tem de vencer.

Oitava rodada – Visita o Bahia, que costuma dar trabalho quando está em seus domínios. É mais um jogo para fazer valer a força do contra-ataque e não se descuidar da proteção à defesa. O Bahia é contundente e tem apoio constante da sua fanática torcida. Santos pode beliscar um empate.

Nona rodada – Recebe o Criciúma, jogo para colocar mais três pontos na caixa de classificação. Diante de mais um adversário que vai brigar para não cair, a obrigação sempre é vencer. Santos tem de vencer.

Total estimado de pontos do Santos em 9 rodadas: 21