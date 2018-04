Mentiras entre os Craques do Brasileirão

Na lista da CBF com os melhores do Brasileirão sobram contradições. Por exemplo, qual o critério para eleger Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves, ambos do Flamengo, para a mesma posição? Os dois foram indicados para concorrer a melhor meia pelo setor esquerdo. Será que no time carioca os dois ocupam a mesma posição?

Outra discrepância aparece no ataque. Leandro Damião, que deveria estar ao lado de Borges e Fred, foi indicado para “atacante 1” ao lado de Neymar e Julio Cesar (Figueirense). Outro absurdo, Rhodolfo na posição de zagueiro direito. No São Paulo ele atua de zagueiro esquerdo.

O Vasco lidera a lista com sete indicações. Depois aparece o Corinthians, com seis. Os dois brigam pelo título, então, tudo bem. Entre os candidatos a revelação, aparece Leandro Damião que desde o ano passado tem se destacado no Internacional. Não é uma revelação. Wellington Nem (Figueirense) e Bruno Cortês (Botafogo) foram bem indicados.

No próximo dia 5 de dezembro, a CBF anuncia, em uma cerimônia em São Paulo, os vencedores. Para cada posição foram destacados três jogadores. Os treinadores também concorrem. Aí não houve injustiça. Os candidatos são Tite, Jorginho (Figueirense) e Ricardo Gomes/Cristóvão Borges (Vasco). Perfeito.

Mano Menezes apresentou a lista dos candidatos a craque ao lado de Ney Franco, técnico das seleções de base da CBF. Mano disse que a tendência da Seleção Brasileira é ter 50% de jogadores que atuam no Brasil e 50% que jogam no exterior. Você acredita?