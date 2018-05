As dúvidas de Felipão – #diáriodaseleção

De volta do giro pela Europa, Felipão e Parreira partem agora para fechar a lista dos 23 jogadores que serão convocados dia 7 de maio. Os dois comandantes do escrete garantem que não têm mais dúvida. Três posições, porém, chamam atenção: quem vai ser o terceiro goleiro, o zagueiro para compor o trio com Thiago Silva, David Luiz e Dante; e o terceiro meia ou um quinto atacante.

Antes de examinar as opções, vamos aos que estão garantidos:

goleiros: Julio Cesar e Jefferson.

laterais: Daniel Alves, Rafinha (a novidade de última hora), Marcelo e Maxwell.

zagueiros: Thiago Silva, David Luiz e Dante.

volantes: Luis Gustavo, Ramires, Paulinho e Fernandinho.

meias: Oscar e William.

atacantes: Hulk, Neymar, Fred, Jô e Bernard.

Vamos aos que devem ser eleitos para as três posições:

Terceiro goleiro: Victor, do Atlético-MG, ganhou a preferência do comando da seleção depois da queda de rendimento de Diego Cavalieri. Pesa contra a falta de quilometragem internacional. Neste aspecto, Cavalieri leva vantagem. Fábio, do Cruzeiro, não deve emplacar por não ser muito de grupo e também muito ligado a um segmento religioso.

Quarto zagueiro: Felipão tinha preferência por Henrique, ex-Palmeiras e hoje no Napoli, mas está convencido de que Miranda, em alta no Atlético de Madrid, pode ser a solução. Rever, do Atlético-MG, também estava no páreo antes de se machucar. Miranda, parece, é a bola da vez.

Terceiro meia ou quinto atacante: cresce o lobby por Philippe Coutinho, arrebentando no Liverpool. Felipão não suporta pressão externa, por isso Coutinho deve ficar fora da Copa. A briga está entre Robinho e Kaká, com Hernanes na cola.

Se for pela bola, Kaká leva vantagem sobre Robinho, que há tempos não joga nada. A favor de Robinho, a enorme amizade e entendimento com Neymar, o astro maior da seleção e que precisa de um “parceiro”.

Felipão entende que Robinho é bom de grupo, transmite alegria e pode ser importante no ambiente interno do grupo, assim como foram Vampeta e Edílson em 2002 – os dois pouco jogaram mas animaram a festa.

Kaká cresceu nos últimos jogos com o Milan. Nada de encantar serpentes, mas apenas para marcar posição. Hernanes também vai bem na Inter de Milão. Na seleção perdeu espaço com a chegada de Fearnandino (Manchester City) e William (Chelsea).

Felipão pode surpreender deixando de lado Robinho, Kaká e Hernanes para dar lugar a um nome que ninguém cogita.

Aos leitores do blog, um recado: acompanhe o #diáriodaseleção com informações, bastidores e opinião a respeito da seleção brasileira.