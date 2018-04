Felipão abre ciclo de demissões no Campeonato Brasileiro

A queda de Felipão no Grêmio abre a dança das cadeiras entre os treinadores neste início de Brasileirão. O próximo pode ser Vanderlei Luxemburgo se o Flamengo não contratar pelo menos dois jogadores pedidos por ele: Robinho e Petros, do Corinthians. A situação de Oswaldo de Oliveira também não é muito confortável no Palmeiras, como também viveu Marcelo Oliveira no Cruzeiro antes de eliminar o São Paulo na Libertadores.

Felipão deixou o Grêmio por problemas políticos internos e a falta de investimentos no time. Desde os 7 a 1 na Copa, Felipão não encontrou mais um ambiente saudável no futebol brasileiro. Com raras exceções, se sentiu mais excomungado do que respeitado por ser um técnico campeão do mundo. E sai de cena na segunda rodada do Brasileirão sem se preocupar com o rótulo de fracassado.

Luxemburgo vive a mesma situação que Felipão enfrentou no Grêmio, apenas com uma grande diferença: o clube carioca não tem conflitos políticos e tem sido elogiado por sua nova gestão. A questão é que o Flamengo não parece disposto a dar ao treinador um time de peso.

Sem Robinho e Petros, Luxemburgo não vê o Flamengo brigando no alto da tabela, muito menos por título. Não será surpresa se pegar o boné e esperar na praça por uma investida do São Paulo.

O caso de Oswaldo de Oliveira é bem diferente. Recebeu uma penca de bons jogadores, conseguiu ser vice do Paulistão e nas duas primeiras rodadas do Paulistão começa a negar fogo. Treinador sem resultados imediatos no Palmeiras vive mais dentro da panela de pressão do que no vaporizador.

Se o Palmeiras não derrotar o Goiás neste domingo no Allianz Parque as trombetas vão soar. Paulo Nobre não costuma demitir treinadores a granel, mas Alexandre Mattos, o messias do clube, pode ter uma carta na manga.

Outro que tem de se cuidar é Ricardo Drubscky. O sabugo que o Fluminense levou do Altético-MG no domingo acendeu o estopim. Neste domingo, a parada é com o Corinthians no Maracanã. Nova derrota, e Drubscky vai ter de cantar em outra freguesia.

Nada disso é uma surpresa. O futebol brasileiro não tem projeto. Dirigentes de clubes vivem da paixão e treinadores, desunidos que são, só sobrevivem com bons resultados no campo de jogo.