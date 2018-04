Neymar agora é seleção

O desfecho da negociação de Neymar, na noite desta sexta-feira, vai mudar os planos da comissão técnica da Seleção Brasileira que temia receber o craque na próxima terça-feira, dia 28, ainda sem uma definição da transferência para o Barcelona. Luiz Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira tinham planos de blindar o jogador, evitando exposição em entrevistas coletivas e o assédio da imprensa, torcida e patrocinadores no período dos treinamentos para a Copa das Confederações.

Felipão e Parreira estão em Londres para acompanhar a final da Copa dos Campeões neste sábado. De lá, eram informados da transação envolvendo Neymar. Com a negociação concluída, os dois chefes da Seleção pensam em escalar o craque para falar com a imprensa no primeiro dia de treinamentos no Rio e encerrar o assunto. Dali para frente, o jogador só falaria da Copa das Confederações.

O grupo que cuida de Neymar, em especial o seu pai, também andava preocupado com a intransigência do Santos. Havia o receio de que o craque teria um rendimento abaixo do esperado na Seleção. Daí a fúria do Neymar Pai ao dar um ultimato ao clube. Ele disse nesta quinta-feira que o Santos deveria tomar uma decisão antes de o filho se apresentar ao grupo de Felipão.

O Comitê Gestor do Santos empurrou o máximo que deu para não vender Neymar. Segundo fontes ligadas aos executivos do comitê, se Neymar permanecesse na Vila Belmiro até 2014, depois da Copa do Mundo, o Santos poderia faturar cerca de R$ 30 milhões. Não deu certo.

Neymar, enfim, vai jogar na Espanha em boa companhia. Vai conhecer de perto o quanto é prazeroso desfrutar do futebol ao lado dos melhores jogadores do mundo.