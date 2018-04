Kleber é um fenômeno no futebol brasileiro. Não faz gols, arruma confusão por onde passa e, mesmo assim, é disputado aos tapas pelos grandes clubes brasileiros. Agora é a vez de o Grêmio se entender com o atacante.

Difícil explicar como um jogador como ele consegue ficar tanto tempo em evidência, não pelo que tem produzido no campo ultimamente e sim pelos embaraços que provoca nos clubes.

Quando estava no Cruzeiro, veio a São Paulo disputar uma partida de futebol society com a camisa da Mancha Verde, facção organizada do Palmeiras. Os mineiros ficaram fulos da vida e não se deram por contentes até a saída do atleta da Toca da Raposa.

O Palmeiras mordeu a isca e resgatou Kleber, mais uma vez, para o Palestra Itália. Salário gordo, com direito a apresentação no estádio para mais de dez mil torcedores. Virou marca de um bonequinho, o Gladiador, e fez alguns golzinhos importantes.

Depois, sempre empurrado pelo seu empresário Giuseppe Dioguardi, o Pepinho, criou confusão no Palmeiras com base em uma proposta do Flamengo e nunca mais foi o mesmo até se desentender com Felipão.

Pepinho ofereceu seu pupilo ao mercado. Dessa vez quem venceu a corrida foi o Grêmio que, dizem no Sul, vai pagar R$ 500 mil mensais ao atacante. Kleber será apresentado no canteiro de obras do novo estádio gremista – o Gladiador na Arena, em grande estilo. Pepinho está rindo à toa.

O Palmeiras não revela, mas deve ter embolsado R$ 4 milhões nessa história, valor que não cobre o quanto já gastou com o atacante. Kleber assinou um contrato de cinco anos com o clube gaúcho.

É ou não é um fenômeno?