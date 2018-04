Neymar e o Barcelona

No meu mais recente post disse que Neymar havia dado uma bola fora ao renovar contrato com o Santos até 2014. Recebi uma saraivada de críticas, quase uma rajada de metralhadora, e ainda fui acusado de vira-lata.

Com o perdão dos leitores, a maioria não fez a leitura que eu imaginava sobre a decisão do craque santista. Em resumo, disse que Neymar seria um popstar e um rei do futebol se tivesse optado por um gigante do futebol europeu. Não pela qualidade dos clubes e o dinheiro e sim pela enorme visibilidade que os campeonatos de lá têm em todo o mundo.

Em cima dessa realidade, entendo que Neymar seria ainda maior atuando, digamos, no Real Madrid, Barcelona ou outro clube de mesmo porte.

Como ele optou por permanecer no Brasil, menos mal. Vamos desfrutar dessa maravilha por pelo menos mais três anos.

Isso, é claro, se o menino não bater asas antes do combinado com o Santos. Aliás, é cada vez mais forte o rumor de que o Barcelona estaria por trás do acordo entre o Santos e Neymar pela permanência do craque no Brasil até a Copa do Mundo de 2014.

Não por acaso, na edição de domingo (13/11) do diário catalão Sport, de forte ligação com o Barça, foi publicado trechos do “Dossiê Neymar”, elaborado pelo ex-goleiro Zubizarreta, funcionário do próprio Barça.

Zubizarreta elaborou o documento, a pedido do Barcelona, com base no acompanhamento que fez de Neymar desde a conquista do Sul-Americano Sub -17, disputado em 2009, no Chile. Acompanhe alguns trechos do Dossiê:

“… Seria um jogador perfeito para o Barcelona pela sua capacidade de se adaptar a diferentes estilos de jogo. Neymar, além da qualidade técnica, é muito disciplinado taticamente. O brasileiro é compatível com o estilo de Messi, e poderia atuar também naquela posição. Ambos são compatíveis no mesmo time…”

“A figura pública de Neymar está associada a uma imagem de certa polêmica por sua aparência física. Ele é uma pessoa com personalidade típica dos jovens de seu país. Esta lenda que circula não corresponde à realidade. O seu entorno familiar é perfeitamente adequado. Existe um dado a se ter em consideração, o de seu pai gerir o seu patrimônio dando a ele uma mesada. Suas companhias são muito melhores do que a opinião pública pode pensar.”

“Se temos em conta os múltiplos aspectos analisados, o clube que o contratar terá no futuro anos espetaculares. É um talento nato, fora do normal, e será um dos maiores jogadores do mundo…”

Neymar e Barcelona, antes de 2014, tudo a ver.

