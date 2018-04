Paulo Nobre deve mirar o Corinthians

Paulo Nobre tem ideias arejadas para comandar o Palmeiras e promete uma revolução no clube nos próximos dois anos. Garante que não é mágico, nem salvador da pátria. Até aí, nada de muito diferente de outros candidatos. Ele sabe muito bem que para entrar na história do clube não basta ter o mandato de presidente. É preciso muito mais. E a sua grande tacada nem é devolver o time à Série A do Brasileiro e sim fazer do clube uma potência.

Não dá mais para o Palmeiras viver de seu nome, de sua épica grandeza de um passado distante, muito menos do impacto verde de sua poderosa camisa. A hora é de atitude e de escolhas acertadas.

O modelo, com perdão dos palmeirenses fanáticos, é mirar o Corinthians. O eterno rival saiu das trevas e hoje cavalga no sucesso com um time supercampeão por causa de sua ousadia. Quando apostou em Ronaldo Fenômeno como a base de um projeto revolucionário descobriu a sua real grandeza.

É disso que o Palmeiras precisa. Paulo Nobre tem consciência de que se não ousar pode cair na vala comum de outros presidentes. Para não virar mais um, Nobre tem sim de descobrir um novo Ronaldo no mercado e apostar em um gestor do quilate de José Carlos Brunoro.

Riquelme não é este Ronaldo que Nobre procura, mas é melhor contar com o argentino agora do que ver os anônimos jogadores que vestem hoje a camisa alviverde se matando por nada em campo.