São Paulo, de Ceni a Ganso

Rogério Ceni é, antes de tudo, um forte. Pronto para pedir a aposentadoria, o goleiro renasceu nesta quarta-feira à noite no Morumbi. Depois de acumular falhas e acusar uma certa decadência nas últimas jornadas, ele encarou o desafio de ser mais uma vez o herói dos são-paulinos. E não vacilou.

Aos 11 minutos do segundo tempo no jogo decisivo contra o Atlético e perante a 50 mil súditos ou carrascos, dependendo do que aconteceria naquele pênalti, Ceni esticou o peito, apertou os lábios, ajeitou a bola na relva e…cravou a penalidade que abriu o caminho da vitória e da classificação às oitavas da Libertadores.

Se tivesse errado a cobrança, Ceni poderia pedir aposentadoria ali mesmo no gramado curvado com a crueldade do futebol. Mas, não. Ele fez o gol e recebeu o abraço apertado de 50 mil torcedores, entre lágrimas e júbilo. O goleiro estava mais vivo do que nunca.

Ao final do jogo, com a classificação sacramentada, Rogério Ceni evocou um outro herói improvável: Paulo Henrique Ganso. Disse que Ganso foi o maestro do time. “Pode dar a batuta para ele. O Ganso jogou para c…”, cantou o goleiro.

Ceni tem razão. Quem viu o jogo do ponto de vista tático e não da emoção percebeu como Ganso ditou as regras do São Paulo. Marcou, desarmou, girou a bola e, nos momentos mais agudos do jogo, acionou Osvaldo – ponto de partida para demolir a retranca do time mineiro.

E mais: Ganso ainda teve requintes de craque com jogadas de efeito quando deu uma caneta em um zagueiro atleticano desavisado na grande área.

Classificado, o São Paulo vai medir forças novamente com o Atlético. A noite inebriante dessa quarta-feira pode ser um bom parâmetro para os próximos dois confrontos. Mas é bom prestar atenção no time mineiro que foi covarde no Morumbi ao apostar em três volantes abrindo mão da locomotiva ofensiva. No estádio Independência, o Galo não perde há 30 jogos. É lá que tudo se vai definir.