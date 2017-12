Renan Dal Zotto

Nossas meninas queriam mais

A partida entre Brasil e Rússia foi um jogão. O confronto foi bastante equilibrado, mas o Brasil mereceu vencer porque mostrou muita personalidade. Estava na cara que as nossas meninas queriam muito mais do que as russas. Além disso, a arbitragem se equivocou duas vezes no tie-break e seria muito injusto se o Brasil não