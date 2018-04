Começa a programação do UFC São Paulo

O UFC São Paulo começou oficialmente nesta quarta-feira. A programação teve início logo cedo com os tradicionais treinos abertos ao público. Muito mais com aspecto de apresentação do que preparação, os lutadores se revezaram no tatame montado no Parque Anhangabaú.

O evento foi uma demonstração para o público, que conseguiu ver de perto Vitor Belfort, Michael Bisping, Daniel Sarafian, C.B. Dollaway, Gabriel Gonzaga (Napão), Ben Rothwell, Godofredo Pepey e Milton Vieira.

Aos jornalistas, Bisping pediu para Belfort ter chance de revanche contra Anderson Silva em caso vitória.

Já na quinta-feira será a vez dos jornalistas questionarem os atletas no Hotel Hilton Morumbi. Vitor Belfort, Michael Bisping, Daniel Sarafian e C.B. Dollaway participarão da coletiva de imprensa.

Já a pesagem oficial será na sexta-feira, no Ginásio do Ibirapuera. Os portões serão abertos ao público às 12h30. Até as 14 horas, acontece a sessão de autógrafos com Fabricio Werdum, Rodrigo Minotauro, Renan Barão e Hugo Wolverine Viana. Os lutadores começam a subir na balança a partir das 16 horas.

Mas o grande evento da semana acontece no sábado, com as lutas do primeiro UFC realizado na capital paulista. Os portões no ginásio do Ibirapuera abrem às 19 horas. A primeira luta começa às 20h35. E acreditem, o evento não costuma atrasar. As lutas do card principal estão programadas para a meia-noite, com término às 2h.

Card principal

Vitor Belfort x Michael Bisping

Daniel Sarafian x CB Dollaway

Gabriel Napão x Ben Rothwell;

Thiago Tavares x Khabib Nurmagomedov

Card preliminar

Milton Vieira x Godofredo Pepey

Ronny Marques x Andrew Craig

Diego Nunes x Nik Lentz

Edson Barboza x Justin Salas

Yuri Marajó x George Roop

Wagner Caldeirão x Roger Hollet

Serviço

UFC São Paulo

Sábado, 19 de janeiro

Ginásio do Ibirapuera, Rua Manoel da Nóbrega, 1361, Paraíso