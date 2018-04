Sarafian perde para Dollaway em mais um resultado polêmico no UFC SP

Mais uma decisão polêmica no UFC São Paulo, realizado no Ginásio do Ibirapuera, neste final de semana (19 e 20 de janeiro). Em uma luta equilibrada e com um término surpreendente, Daniel Sarafian perdeu na decisão dividida dos juízes para CB Dollaway.

Revoltado, o público vaiou o americano, atrapalhando a entrevista após o confronto, e aplaudiu de pé o brasileiro na saída do octógono. Confira como foi a luta:

Round 1: incentivado pelo público, Sarafian fez um bom primeiro assalto. O brasileiro se movimentou bem, tomou a iniciativa e acertou golpes potentes. Mas também foi atingido. 10 a 9 para Sarafian.

Round 2: a luta continuou com uma boa trocação. Disposição não faltou. Com menor envergadura, Sarafian teve que se movimentar melhor para conseguir entrar e sair rapidamente do raio de ação do adversário. No final do round, em um golpe de encontro, o brasileiro sentiu o soco e caiu. Ainida se recuperando, foi salvo pelo relógio. 10 a 9 para Dollaway.

Round 3: Mesmo cansado, Sarafian voltou com disposição para o assalto final. Ele acertou bons golpes, mas foi derrubado e montado com facilidade. Mesmo revertendo a situação, continuou em desvantagem.

Quando Dollaway demonstrava superioridade, Sarafian buscou forças para reverter o jogo, ir para as costas do adversário e desferir golpes potentes, levando o público ao delírio. Antes do anúncio final, os presentes acreditavam na vitória do brasileiro por dois rounds a um. Mas não foi esse o resultado dos juízes.

Card principal

Vitor Belfort x Michael Bisping

Daniel Sarafian x CB Dollaway

Gabriel Napão x Ben Rothwell;

Thiago Tavares x Khabib Nurmagomedov

Card preliminar

Milton Vieira x Godofredo Pepey

Ronny Marques x Andrew Craig

Diego Nunes x Nik Lentz

Edson Barboza x Lucas Martins

Yuri Marajó x Pedro Nobre (sem vencedor)

Wagner Caldeirão x Ildemar Marajó

Francisco Massaranduba X C.J. Keith