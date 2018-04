Nik Lentz derrota Diego Nunes na decisão dos juízes no UFC SP

Na primeira luta do UFC São Paulo que terminou na decisão dos juízes, Nik Lentz derrotou Diego Nunes. Sem muita disposição para conseguir o nocaute ou a finalização, o americano teve como estratégia levar o brasileiro para o chão, acertar golpes da guarda e, assim, conquistar os pontos necessários para ficar com o resultado positivo. Confira como foi o combate:



Round 1: Após alguns segundos de estudo entres os adversários, os dois lutadores partiram para a trocação. Mas durou pouco. Nik encurtou a distância e pressionou o brasileiro na tela, até conseguir a queda. Nas costas, o americano encaixou os dois ganchos com as pernas e golpeou o rosto de Diego, que ficou totalmente dominado, apanhando durante todo o round. Na minha contagem, 10 a 9 para Nik.

Round 2: O segundo assaltou seguiu como no inicial. Depois de desferir alguns golpes, Nik encurtou a distância e derrubou Diego. Na meia-guarda, o americano foi acertando golpes sem muita preocupação em finalizar a luta. Já o brasileiro apenas se defendeu, até a luta volta em pé. Nos segundos finais ainda acertou um soco forte, que quase derrubou o adversário, mas o tempo acabou. 10 a 9 para Nik novamente.

Round 3: Após o castigo durante os dois primeiros assaltos, o brasileiro retornou mais disposto. Diego acertou bons golpes e conseguiu defender algumas quedas. Mesmo assim, o americano insistiu e levou o combate para o chão mais uma vez. Sem muita eficiência, Nik foi marcando os pontos para convencer os juízes e ficar com a vitória.

Card principal

Vitor Belfort x Michael Bisping

Daniel Sarafian x CB Dollaway

Gabriel Napão x Ben Rothwell;

Thiago Tavares x Khabib Nurmagomedov

Card preliminar

Milton Vieira x Godofredo Pepey

Ronny Marques x Andrew Craig

Diego Nunes x Nik Lentz

Edson Barboza x Lucas Martins

Yuri Marajó x Pedro Nobre (sem vencedor)

Wagner Caldeirão x Ildemar Marajó

Francisco Massaranduba X C.J. Keith