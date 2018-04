Barboza vence por nocaute Lucas Martins no UFC SP

A luta entre Edson Barboza e Lucas Martins terminou no primeiro round no UFC São Paulo, realizado no Ginásio do Ibirapuera, na noite deste sábado (19/01). Em um belo combate desenvolvido em pé, Barboza acertou um golpe no queixo de Martins e conseguiu o nocaute, ficando com a vitória com pouco mais de dois minutos de confronto.

Além do resultado positivo dentro do octógono, Barboza tem grandes chances de ser premiado no final do evento com o melhor nocaute da noite, assim como aconteceu na segunda edição do UFC no Rio de Janeiro. Confira como foi a luta:

Round 1: o combate começou muito equilibrado, com os dois lutadores fazendo uma bela trocação. Após receber um golpe baixo, Lucas se recuperou e voltou para a luta. Mas por pouco tempo. Na trocação, Barboza acertou um belo golpe no queixo do adversário, que foi para o chão e ainda foi castigado com mais alguns socos antes da interrupção do árbitro.

Card principal

Vitor Belfort x Michael Bisping

Daniel Sarafian x CB Dollaway

Gabriel Napão x Ben Rothwell;

Thiago Tavares x Khabib Nurmagomedov

Card preliminar

Milton Vieira x Godofredo Pepey

Ronny Marques x Andrew Craig

Diego Nunes x Nik Lentz

Edson Barboza x Lucas Martins

Yuri Marajó x Pedro Nobre (sem vencedor)

Wagner Caldeirão x Ildemar Marajó

Francisco Massaranduba X C.J. Keith