Expectativa de grandes lutas no UFC SP; acompanhe

A noite paulista deste sábado (19/01) vai ferver no Ginásio do Ibirapuera. Afinal, é onde acontece o UFC São Paulo. Diretamente do local das lutas, o blog Revanche acompanha todos os combates e detalhes do principal evento de MMA do planeta.

Com 11 lutas programadas em um card recheado de atletas nacionais, o confronto principal tem como protagonistas o brasileiro Vitor Belfort e o inglês Michael Bisping.

As lutas estão programadas para começar às 20h45. E a emoção segue até as 2h de domingo. Acompanhe pelo blog Revanche todos os detalhes das lutas, com comentários e pontuação round a round.

Card principal

Vitor Belfort x Michael Bisping

Daniel Sarafian x CB Dollaway

Gabriel Napão x Ben Rothwell;

Thiago Tavares x Khabib Nurmagomedov

Card preliminar

Milton Vieira x Godofredo Pepey

Ronny Marques x Andrew Craig

Diego Nunes x Nik Lentz

Edson Barboza x Lucas Martins

Yuri Marajó x Pedro Nobre

Wagner Caldeirão x Ildemar Marajó

Francisco Massaranduba X C.J. Keith