Luta entre Pedro Nobre e Yuri Marajó termina sem vencedor no UFC SP

A luta entre Yuri Marajó e Pedro Nobre não terminou da forma como o público esperava. Após alegar ter recebido um soco forte na nuca ainda no primeiro round, Pedro foi atendido pelos médicos dentro do octógono e teve de desistir do combate, que terminou sem resultado.

Para Marajó, que estava inconformado com a situação, sobrou os aplausos do público, que vaiou muito Pedro por toda essa situação. Confira como foi a luta:

Round 1: Yuri Marajó começou demonstrando muita disposição, acertando um forte chute no adversário. Na trocação franca ele levou vantagem. Em situação difícil, Pedro Nobre levou a luta para o chão, mas não foi uma boa decisão.

Marajó inverteu a situação, tentou uma chave de braço, foi para as costas e desferiu socos potentes. Um desses golpes acertou a nuca de Pedro, situação que fez o árbitro interromper o combate. Após atendimento médico, ele saiu do octógono e a luta foi decretada sem resultado.

Card principal

Vitor Belfort x Michael Bisping

Daniel Sarafian x CB Dollaway

Gabriel Napão x Ben Rothwell;

Thiago Tavares x Khabib Nurmagomedov

Card preliminar

Milton Vieira x Godofredo Pepey

Ronny Marques x Andrew Craig

Diego Nunes x Nik Lentz

Edson Barboza x Lucas Martins

Yuri Marajó x Pedro Nobre (sem vencedor)

Wagner Caldeirão x Ildemar Marajó

Francisco Massaranduba X C.J. Keith