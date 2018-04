Napão finaliza Ben Rothwell no UFC São Paulo

Em plena recuperação, Gabriel Napão conquistou a segunda vitória seguida por finalização no UFC. No Ginásio do Ibirapuera, o brasileiro derrotou Ben Rothwell logo no início do segundo round, levantando o público, que vibrou muito com o resultado. Confira como foi a luta:

Round 1: em luta de peso pesado, os golpes sempre são mais fortes. E foi o que o público conferiu. Dois lutadores com disposição em um combate desenvolvido praticamente todo em pé na etapa inicial, que foi bem equilibrada e terminou empatada.

Round 2: logo no início, Napão acertou um golpe contundente. Após desestabilizar o adversário, o brasileiro encaixou um estrangulamento justo e finalizou a luta rapidamente.

Card principal

Vitor Belfort x Michael Bisping

Daniel Sarafian x CB Dollaway

Gabriel Napão x Ben Rothwell;

Thiago Tavares x Khabib Nurmagomedov

Card preliminar

Milton Vieira x Godofredo Pepey

Ronny Marques x Andrew Craig

Diego Nunes x Nik Lentz

Edson Barboza x Lucas Martins

Yuri Marajó x Pedro Nobre (sem vencedor)

Wagner Caldeirão x Ildemar Marajó

Francisco Massaranduba X C.J. Keith