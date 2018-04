Pepey vence Miltinho em decisão polêmica no UFC São Paulo

Em um resultado polêmico, Godofredo Pepey derrotou Miltinho Vieira na decisão dividida dos juízes no UFC São Paulo, realizado no Ginásio do Ibirapuera, na noite deste sábado (19/01). Após o anúncio do resultado, o público vaiou Pepey e gritou o nome de Miltinho, que saiu do octógono demonstrando insatisfação com o resultado. Confira como foi a luta.

Round 1: Pepey começou melhor na trocação, acertando bons golpes. Miltinho aguardou com paciência até encontrar o espaço necessário para derrubar o adversário e levar o combate para o seu local preferido.

No chão, Miltinho dominou as ações, golpeando e buscando espaços para finalizar. Porém, sem conseguir acabar com o confronto, a luta voltou em pé, onde Pepey levou vantagem. Apesar do equilibrio no final, 10 a 9 para Miltinho.

Round 2: logo no início, Miltinho não quis trocar socos e chutes e levou novamente o combate para o chão. Mas dessa vez Pepey surpreendeu. Ao tentar finalizar com uma chave de braço, reverteu a situação e foi para as costas do adversário, acertando golpes fortes e dominando o assalto. Com isso, 10 a 9 para Pepey, que empatou a luta.

Round 3: na etapa final, os lutadores decidiram manter o combate em pé. Na trocação, ambos obtiveram bons momentos. Após uma joelhada certeira de Miltinho, Pepey agarrou e levou a luta para o chão. Decisão errada, já que o carioca ficou por cima.

Sem muita movimentação, o juiz mandou a luta volta em pé, porém, ficou assim por pouco tempo. Com uma bela queda, que levantou o público, Miltinho administrou o resultado, terminando a luta em vantagem. Mas essa não foi a visão dos jurados, que deram a vitória para Pepey na decisão dividida.

Card principal

Vitor Belfort x Michael Bisping

Daniel Sarafian x CB Dollaway

Gabriel Napão x Ben Rothwell;

Thiago Tavares x Khabib Nurmagomedov

Card preliminar

Milton Vieira x Godofredo Pepey

Ronny Marques x Andrew Craig

Diego Nunes x Nik Lentz

Edson Barboza x Lucas Martins

Yuri Marajó x Pedro Nobre (sem vencedor)

Wagner Caldeirão x Ildemar Marajó

Francisco Massaranduba X C.J. Keith